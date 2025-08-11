Razotkrivena navodna strašna sudbina Putinove majke? 'Probio je vrata vilama i pogodio je u lice'

Nova knjiga o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu otkriva da je njegov otac navodno u napadu bijesa vilama iskopao oko svojoj budućoj supruzi. U knjizi se tvrdi da je Putinov otac napao Mariju kada je imala tek 17 godina, što je rezultiralo gubitkom oka i prisilnim brakom. Ta navodna epizoda iz njegova života opisana je u novoj knjizi "Car in propria persona" (latinski za „sam car“) , a koja razotkriva njegov život prije dolaska na vlast u Moskvi. Prema detaljima iz knjige, Putinov otac je 1928. godine sa svojim prijateljima došao u dom Marije, poznate kao Marusja, u njenom selu u Tverskoj oblasti dok je bila sama. Svjedokinja Anfisa Kormilitsyna, ispričala je: "Marusja ih nije željela pustiti u kuću. Ova odbijanja su, kako se čini, razljutila Putinovog oca. Zgrabili su vile koje su se nalazile pokraj ograde i počeli lomiti vrata. Prestravljena je pobjegla iz kuće prema ogradi. U tom trenutku je Volodka [Vladimir stariji, Putinov otac] probio vrata vilama i pogodio Marusju direktno u lice", ispričala je svjedokinja o navodnom događaju. "Jednostavno rečeno, slučajno joj je izbio oko. Odmah ju je odvezao u bolnicu gdje su joj oko uklonili", dodala je. Žena je također objasnila navodni razlog njihovog kasnijeg braka. "Za djevojku u to doba, to je predstavljalo ogromnu sramotu. Stoga je Marusjina majka zaprijetila Volodki: ili ćeš se oženiti ili ću te tužiti. Tako su se vjenčali. Marusja se kasnije uvijek sramila svog staklenog oka, nikad nije gledala direktno u oči tijekom razgovora i stalno je nagninjala glavu u stranu", tvrdi svjedokinja u knjizi, navodi Mirror.

Navodno je Putinov otac bio poznat po maltretiranju mladih djevojaka. "Zabavljao se podižući suknje djevojčicama i vezujući ih u čvor iznad glave", ispričala je. Koautor Roman Badanin objasnio je da je to bilo "kako bi seoski dječaci mogli bolje vidjeti djevojačko donje rublje." "Putinova majka je od mladosti bila slijepa na jedno oko jer joj je drugo oko u napadu bijesa vilama iskopao otac budućeg ruskog lidera", izvijestio je i Nezavisni ruski medij Proekt. Uprkos ovim spekulacijama iz njegova života, Putin je uvijek govorio isključivo pozitivno o svojim roditeljima, navodi Mirror. Njegova majka je imala preko 40 godina kada ga je rodila, što je pokrenulo spekulacije da je možda posvojen ili nezakonito dijete. "Nikad - želim to posebno naglasiti - nikad nisam vidio oca pijanog. To se jednostavno nikad nije desilo. Isto važi i za majku. Nikad od njega nisam čuo nijednu ružnu riječ. Ni jednu. A o majci da i ne govori", ispričao je jednom prigodom Putin. Autori knjige optužuju Putina da namjerno skriva detalje svog privatnog života.

Kako je pisao Večernji list neka od najosjetljivijih područja privatnog života Vladimira Putina - i kako su ona isprepletena s ruskom političkom poviješću - opisana su u novoj knjizi dvojice najboljih ruskih istraživačkih novinara, Romana Badanina i Mihaila Rubina. Knjiga pod nazivom "Car in propria persona" (latinski za „sam car“) suprotstavlja službenu sliku ruskog predsjednika, koji je sada u 26. godini na vlasti, kao vodećeg branitelja tradicionalnih vrijednosti protiv zapadne dekadencije, sa stvarnošću njegova privatnog života - gdje vladaju izvanbračne afere, nepotizam i veze s organiziranim kriminalom. „Car u vlastitoj personi“ temelji se na desetljećima izvještavanja Badanina i Rubina, koji su se suočili s dvostrukim pritiskom oligarha koji se miješaju u rad medija i Kremljevim obračunom s novinarima. Moskovska policija je 2021. godine pretresla domove dvojice novinara u sklopu istrage kaznene klevete zbog njihovog izvještavanja o Ilji Traberu, navodnoj osobi organiziranog kriminala i Putinovom poznaniku. I Badanin i Rubin sada žive u SAD-u, gdje vode Proekt, istraživačku medijsku kuću koja istražuje komercijalne interese i običaje ruske elite. „U širem smislu, ova nas je knjiga koštala domovine“, rekao je Badanin za ICIJ. „Ruska vlada nas je progonila jer smo istraživali Putina, njegove prijatelje i njihova loša djela.“