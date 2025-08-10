Rusija prije pregovora ima ubojit plan: Na ovaj strateški grad šalju 110 tisuća vojnika i kišu dronova

Rusija izgleda ne pokazuje znakove povlačenja iz rata protiv Ukrajine — naprotiv, pojačava dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž bojišnice, uvodeći nove taktike u uporabi dronova i malih postrojbi, piše The New York Times. Usred žestokih borbi, američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će se idućeg tjedna sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci kako bi pokušali okončati rat. Trump je sugerirao da bi mirovni sporazum mogao uključivati „zamjenu teritorija“, čime bi SAD možda podržao ruske zahtjeve da Ukrajina trajno ustupi dio svojeg teritorija.

No, iako Moskva koristi pregovore kako bi osigurala ono što nije uspjela osvojiti na bojištu, ruske snage i dalje pokušavaju napredovati na terenu. Rusija računa da će u iscrpljujućem ratu iscrpljivanja, unatoč golemipm ljudskim gubicima, prednost u brojnosti i vojnoj opremi na kraju prevagnuti. Više od godinu dana ruske trupe koncentriraju se na Pokrovsk, grad u istočnoj Ukrajini. Krajem prošlog mjeseca, nekoliko ruskih vojnika prvi je put uspjelo infiltrirati grad, postavljajući zasjede i napadajući ukrajinske konvoje, izvijestio je narednik Oleksandr Kanivets iz 68. lovačke brigade. Od tada su učestali napadi malih skupina ruskih vojnika uz potporu dronova.

Updated map showing Russian advances north of Pokrovsk and in the Serebryansky forest. According to the map, the grey zone is only a little over 8 kilometers to Dobropillia.https://t.co/8y0hHCI1Tq https://t.co/Nw1iwwQTGw pic.twitter.com/zHEzd8G1ON — Rob Lee (@RALee85) August 10, 2025

Prema ukrajinskim izvorima, Moskva je za borbe oko Pokrovska rasporedila oko 110.000 vojnika. “To je vojska sposobna zauzeti srednje veliku europsku državu,” izjavio je vojni glasnogovornik Viktor Trehubov. Zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, general Oleksandr Sirski, upozorava da Rusija i dalje povećava broj svojih snaga unutar Ukrajine, dok Ukrajina muku muči s vlastitom mobilizacijom. Ruske snage sve češće koriste male, pokretne postrojbe, često na motorima ili laganim vozilima, koje zaobilaze ukrajinske položaje umjesto izravne borbe. Ključnu ulogu u napadima imaju dronovi — od izviđačkih do bespilotnih letjelica za napad na opskrbne linije.

“Kako će se Ukrajina prilagoditi ovoj prijetnji dronovima, bit će presudno,” rekao je Michael Kofman iz Carnegie Endowment for International Peace, koji je nedavno posjetio ukrajinske trupe. Bojišnica se proteže od rijeke Dnjepar i Harkiva na sjeveru, preko Časiv Jara u srcu Donbasa, pa sve do Zaporižje na jugu. Iako je Rusija u lipnju i srpnju ostvarila oko 1.000 četvornih kilometara teritorijalnih dobitaka, borbe više ne nalikuju masovnim oklopnim napadima iz ranijih faza rata. Umjesto toga, sukobi se vode iz malih rovova, pod stalnim nadzorom dronova, uz intenzivnu topničku paljbu.

Valerij Zalužni, bivši zapovjednik ukrajinske vojske i sadašnji veleposlanik u Velikoj Britaniji, opisao je novu realnost: “Bojišnica danas uglavnom postoji da bi se ljudi ondje ubijali.” Kapetan Dmytro Filatov, zapovjednik dijela fronte kod Pokrovska, dane i noći provodi prateći video-prijenose s dronova. “Borimo se toliko dugo da se oslanjamo samo na sebe, ne na predsjednike, bogove ili pregovore,” rekao je. Kada je upitan imaju li vojnici još nade, njegov suborac Vasyl se nasmijao i kratko odgovorio: “Ne.”

Pokrovsk, nekada ključno logističko središte ukrajinske obrane u regiji, sada je pod stalnim udarima. Ukrajinske snage iskopale su nove obrambene linije iza grada, dok se iz okolnih sela evakuiraju civili. Nebo nad gradom preplavljeno je dronovima, a vojnici često tjednima ne napuštaju položaje zbog nedostatka rotacije i ograničene opskrbe. Grad se, upozoravaju branitelji, polako pretvara u ruševine.