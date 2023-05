Teška godina pred Osječanima, evo kako će se Grad boriti protiv komaraca

Kada je riječ o komarcima, teška je godina pred Osječanima, a najezda je već počela. - Nažalost, ovo će biti sigurno jedna od gorih godina po brojnosti komaraca. Klimatski uvjeti i visoki vodostaji Drave i Dunava idu im na ruku, za razliku od prošle godine, koja je bila sušna i svega smo 50-ak tisuća eura utrošili na suzbijanje komaraca - kazao je u srijedu osječki dogradonačelnik Dragan Vulin.

Najavio je i nekoliko novina u borbi protiv komaraca. - Grad Osijek je, prvi put od hrvatske samostalnosti, postigao dogovor o suradnji s okolnim općinama, konkretno s općinama Petrijevci, Darda, Bilje i Erdut, u kojima se nalaze najveća poplavna područja s kojih, po istraživanjima, dolazi 95 posto komaraca u gradu Osijeku. Grad Osijek je, tako, preuzeo obvezu financiranja i provođenja larvicidnih tretmana na poplavnim područjima u tim općinama u 100-postotnom iznosu. Dosad smo se borili s komarcima u gradu, no stava smo da kada dođu u grad, već je kasno - istaknuo je Vulin.

Uz to, dogovor je s općinama da će Grad Osijek sufinancirati u 90-postotnom iznosu tzv. korektivne adulticidne tretmane na tim šumskim i močvarnim područjima, dok će općine "pokriti" preostalih 10 posto troškova. - Dakle, komarce koji prežive larvicidne tretmane i izlegu se, tretirat ćemo kako bismo spriječili njihov dolazak u Osijek - pojasnio je dogradonačelnik.

A posluži li vrijeme, žestoka borba protiv postojećih osječkih komaraca kreće u četvrtak sa zemlje, a od petka i iz zraka, i protegnut će se na cijeli vikend.- Novost je i da će se aviotretmani provoditi iznad cijeloga grada jer izvođač tretmana sada posjeduje dvomotorac i može letjeti iznad samoga Osijeka, što ranije, s avionom jednomotorcem, nije bilo moguće. Osim toga, u intenzivnim smo pregovorima s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja da nam odobre larvicidno tretiranje rubnih dijelova Parka prirode Kopački rit, koji je jedno od žarišta komaraca - otkrio je Vulin.

Inače, za tretiranje komaraca na ovom području Grad Osijek osigurao je 700.000 eura u proračunu za 2023., Osječko - baranjska županija izdvojila je 200.000 eura, a kada se tome pribroje sredstva spomenutih općina, dolazimo do iznosa od 1,1 milijun eura. Gradonačelnik Ivan Radić zatražio je i pomoć od Vlade RH pa ukoliko i ona "uskoči", trebalo bi se raspolagati s više od 1,5 milijun eura, što je veći iznos nego ranijih godina.

Na novinarski upit može li se potaknuti općine da one zatraže pomoć države, a ne da ih Grad Osijek financira, dogradonačelnik Vulin odgovorio je kako su se vodili time da će se najveći učinak u Osijeku postići ako se bitka protiv komaraca vodi izvan grada. - Borba protiv komaraca je skup sport, općine nemaju taj novac. Svi načelnici su više no dvostruko podigli iznose za tretiranje od planiranih i na tome im zahvaljujem. Nitko ne može tvrditi da komaraca neće biti, no sigurno je da će se ovakvim sustavnim pristupom njihova populacija smanjivati iz godine u godinu, a ne povećavati, kao do sada. Rezultati će se vidjeti već ove godine - zaključio je Vulin.

