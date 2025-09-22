Putnici se suočavaju s novim poremećajima nakon kibernetičkog napada na europske zračne luke

Nekoliko najvećih europskih zračnih luka suočilo se u ponedjeljak s novim poremećajima nakon što su hakeri onesposobili automatske sustave za prijavu putnika koje pruža Collins Aerospace, u vlasništvu tvrtke RTX, čime je od petka pogođeno na desetke letova i tisuće putnika. Poremećaje je prouzročio kibernetički napad, potvrdila je u ponedjeljak Europska agencija za kibernetičku sigurnost, naglašavajući sve veće rizike koje takvi napadi predstavljaju za ključnu infrastrukturu i industrije, obavještava portal CNN.

U istragu su bile uključene i policijske vlasti, priopćila je agencija ENISA, ne iznoseći pojedinosti o podrijetlu kibernetičkog napada. Vlade i poduzeća našli su se posljednjih mjeseci na meti kibernetičkih napada, među njima i proizvođač luksuznih automobila Jaguar Land Rover, koji je zbog toga morao privremeno zaustaviti proizvodnju. Collins je u ponedjeljak izvijestio da surađuje s pogođenim zračnim lukama, uključujući Bruxelles i londonski Heathrow, najprometniju zračnu luku u Europi, te da je u završnoj fazi provedbe ažuriranja koja bi trebala omogućiti potpunu obnovu funkcionalnosti sustava.

Berlinska zračna luka, koja je u ponedjeljak zbog Berlinskog maratona imala veći broj putnika od uobičajenog, još uvijek nije uspjela obnoviti svoje sustave za prijavu te je prijavila kašnjenja pri polasku duža od jednog sata. Jedan je putnik opisao postupak ukrcaja kao povratak u prva desetljeća komercijalnog zrakoplovstva, s ručno ispisanim ukrcajnim kartama. Brussels Airport koristio je iPade i prijenosna računala za internetsku prijavu putnika. Od otprilike 550 polaznih i dolaznih letova, u ponedjeljak je njih 60 moralo biti otkazano, priopćila je zračna luka.

Zračna luka u Dublinu zabilježila je “minimalan utjecaj” te je uvela određene ručne postupke. Istraživanje koje je proveo njemački industrijski savez Bitkom na uzorku od oko tisuću poduzeća pokazalo je da je ucjenjivački softver (ransomware), zlonamjerni program koji zaključava podatke dok žrtva ne plati otkupninu za njihov povrat, najčešći oblik kibernetičkog napada, pri čemu je svako sedmo poduzeće bilo prisiljeno platiti otkupninu.