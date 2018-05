Djevojka se šokirala: Evo što se može dogoditi ako nosite ove trendi traperice

Postoje dvije stvari na koje morate biti spremni kada nosite trendi poderane traperice. Prvo i osnovno, ako vas otac vidi u njima, našalit će se kako ste sigurno pali i izderali koljena, prenosi Metro.

don't sit in the sun with ripped jeans on ❕❕❕❕❕❕❕ pic.twitter.com/hGCaVrQVem — ken (@MckennaLeavens) 6. ožujka 2017.

Drugo, različita boja tena koljena i ostatka noge. Ili ako ste malo lošije prošli, opekotine od sunca. Iz dana u dan postaje sve jasnije kako izderane traperice mogu biti prilično rizične kada je riječ o sunčevim opeklinama. Naime, ti izderani dijelovi trapera jednostavno ne štite kožu od sunca, a lako je zaboraviti da nam nisu prekrivene cijele noge. Ako ste iole osjetiljiviji, postoji velika mogućnost da izgorite. Kako se i vama ovako nešto ne bi dogodilo, pogledajte nekoliko primjera onih koji su ''malčice'' lošije prošli.

Učite iz tuđih pogrešaka.

Lesson learned. Ripped jeans and sun don’t mix 🙃 pic.twitter.com/Hq7Xd3e0PQ — Aryanna Fielding (@AryannaFielding) 3. svibnja 2018.

so i went outside in ripped skinny jeans and i manage to get sun burnt on my skin where the rips are... i look ridiculous... pic.twitter.com/45mUEXd6m8 — jod (@jodinskii) 31. svibnja 2017.

never wearing ripped jeans in the sun again pic.twitter.com/6T9BNl9wkd — morgan (@ultjimint) 10. lipnja 2016.

*do not* go sit in the sun for 2+ hours wearing ripped jeans.....i learned my lesson today pic.twitter.com/FtHMNdjDWo — tay (@taylerrcoxx) 14. svibnja 2018.