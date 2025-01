Putinova ljubavnica vratila se pod 'svjetlo reflektora': Sad je postala 'sportska carica', a u Rusiji joj baš nitko ništa ne može

Više od dva desetljeća nakon osvajanja olimpijskog zlata Alina Kabajeva i dalje je jedna od najpoznatijih ruskih gimnastičarki. No, nakon povlačenja iz sporta, njezina je slava sve više povezana s navodnim odnosom s Vladimirom Putinom. Glasine o njihovu braku pojavile su se još 2008. godine, iako je Putin tada još uvijek bio službeno oženjen. Istraživački novinari iznijeli su dokaze da je Kabajeva majka dvoje navodnih sinova ruskog predsjednika, rođenih 2015. i 2019. godine. Ni Putin ni Kabajeva nikada nisu priznali svoju vezu.

Nova istraga BBC Russia analizira kako se njezin javni profil mijenjao posljednjih godina. Portal Meduza sažima njihova otkrića. Godine 2007. Kabajeva je postala zastupnica u ruskoj Državnoj dumi. Sedam godina kasnije imenovana je predsjednicom upravnog odbora National Media Groupa, koji je upravljao Netflixovim operacijama u Rusiji do početka invazije na Ukrajinu. Iako je imala istaknute funkcije, Kabajeva se rijetko pojavljivala u javnosti. Kad bi davala izjave, one su se uglavnom odnosile na njezin festival ritmičke gimnastike "Alina".

Njezina vidljivost počela se mijenjati 2022. godine, kada je najavila osnivanje međunarodne udruge timova ritmičke gimnastike pod nazivom "Sky Grace" te otvorila istoimenu školu. Do tada je rijetko preuzimala uloge trenera. Škola "Sky Grace" ističe se po dvije ključne karakteristike.

Najprije, učvrstila je Kabajevu kao javnu osobu. Na društvenim mrežama često se objavljuju snimke treninga u kojima ona daje savjete učenicima. Iako izgledaju spontano, te su snimke pažljivo režirane. Sportski novinar koji prati Kabajevu rekao je za BBC Russia: "Nijedna fotografija ili video s Alinom Kabajevom ne pojavljuje se na internetu bez njezina odobrenja. [...] Ona odlučuje o svemu – kutu snimanja, osvjetljenju i čak o tome treba li joj dorada šminke."

Sky Grace ima posebne privilegije u ruskom sportu. Škola samostalno određuje kalendar natjecanja, organizira turnire po vlastitim pravilima (zaobilazeći službene propise za ritmičku gimnastiku u Rusiji i svijetu) i dodjeljuje sportske titule učenicima i trenerima. U jednom trenutku svi programi ritmičke gimnastike u Rusiji morali su se usklađivati s pravilima Sky Gracea, no kasnije je ta obveza ukinuta. "Sky Grace je u suštini zaseban sport. Ima vlastita pravila s kompleksnijim rutinama. Organiziraju se posebna natjecanja prema tim pravilima i dodjeljuju se sportske titule. Ukratko, Kabajeva je uspjela stvoriti vlastiti sport i učiniti ga ravnopravnim ritmičkoj gimnastici u službenim zapisima", rekao je sportski novinar za BBC Russia.

Prošlog ljeta učenici Sky Gracea natjecali su se na BRICS igrama protiv nacionalnih reprezentacija, uključujući rusku. Drugim riječima, škola Putinove navodne ljubavnice nastupila je kao zasebna zemlja. Na turniru je Kabajeva navodno ušla u sukob s Irinom Viner, svojom bivšom trenericom koja ju je vodila do dviju olimpijskih medalja. Viner je poznata po strogom disciplinskom režimu i dominirala je ruskom ritmičkom gimnastikom dugi niz godina. Bila je udana za milijardera Ališera Usmanova, služila kao Putinova predizborna zastupnica i podržala invaziju na Ukrajinu. Unatoč tome, pohvalila je Kabajevu i njezinu školu.

Na BRICS igrama individualno su se natjecale dvije ruske gimnastičarke: Lala Kramarenko (19) i Marija Borisova (17). Obje su trenirale pod Viner, ali je Borisova nekoliko mjeseci prije turnira prešla kod Kabajeve. (Snimke s Telegram kanala Sky Gracea sugeriraju da je Kabajeva nježnija prema učenicima nego Viner.) Na kraju je Kramarenko pobijedila, a Borisova završila druga.

Olympic Gold medalist Alina Kabaeva and rumoured lover of Russian President Vladimir Putin has reappeared looking tired and stern following a long public absence and house arrest rumourshttps://t.co/DS7oSBqYTi pic.twitter.com/cVMiJyktE9