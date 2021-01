Putin uhićuje pristaše Navaljnog da spriječi siječanjsku revoluciju

Prije više od stotinu godina Rusija je imala Februarsku i Oktobarsku revoluciju, no siječanjske vjerojatno neće biti. Ruske su vlasti čvrsto odlučile omesti plan pritvorenog opozicionara Alekseja Navaljnog koji se iz Berlina vratio u Moskvu da pokrene revoluciju iz zatvora i tako barem malo uzdrma vladavinu Vladimira Putina, ako je već ne može u cijelosti dokinuti. Navaljni je pozvao svoje pristaše i sve protivnike Putinova režima da danas izađu na ulicu.

Počela privođenja

No ruski su mediji dobili preporuku da ne promoviraju, što bi se točnije čitalo kao: "uopće ne izvještavati", pokušaje organizacije takvog događaja. I ne samo to, ruska je policija jučer počela i s privođenjem suradnika Alekseja Navaljnog kako bi i s te strane uklonili mogućnost da se nešto dogodi. Priveden je tako glasnogovornik Navaljnog, dva njegova odvjetnika, ali i njegov glavni istraživač koji je sudjelovao u prikupljanju činjenica o milijun i pol eura vrijednom imanju na Crnom moru za koje su onda tvrdili da su ga platili prijatelji Vladimira Putina, ali i državne kompanije. YouTube video o tome pregledan je 50 milijuna puta.

Nije Moskva jedini grad u Rusiji u kojem se odvijaju uhićenja, već se to događa i u Krasnodaru, Kalinjingradu, Vladivostoku na krajnjem istoku Rusije... Nije slučajno, osim u ruskom glavnom gradu, navodno su pristaše Navaljnog planirali prosvjede u čak 65 ruskih gradova što bi onda rezultiralo najvećim prosvjedima protiv Vladimira Putina do sada. No, opet, suradnicima pritvorenog opozicionara dopušteno je da iz pritvora - tvitaju. Tako je Kira Jarmiš objavila na svojem profilu kako joj je policija prijetila da će joj razbiti vrata ako se odupre privođenju. A onda je uspjela ispisati i da je "sudjelovanje u prosvjedima svačija dužnost, ako se želi napredak, sloboda i dobrobit Rusije". "I zbog toga Aleksej i svi nelegalno pritvoreni moraju biti oslobođeni", napisala je Jarmiš na svojem profilu.

Minimalni je cilj akcije jataka poznatog ruskog opozicionara da se utječe na duljinu njegove kazne, odnosno da ona bude što kraća. Do sada se činilo da se Putina i njegovih osobito ne dojmi bilo što što Navaljni govori, medijska izvješća čak se nisu udostojila zvati ga oporbenjakom, već je bio bloger i influencer. Ovako gledajući, odnosno uzimajući u obzir da je akcija privođenja javna, čini se i ne pretjerano široka, ti događaji voda su na mlin onima koji tvrde kako Putinovoj vlasti Navaljni zapravo odgovara. Bolje on nego netko tko bi doista predstavljao opasnost za Putina.

Sam Navaljni mogao bi krajem mjeseca doista završiti u zatvoru ako odbor za pomilovanja procijeni da je kazna od tri i pol godine koja mu je izrečena 2014. godine vjerodostojna. A moguće su i nove optužnice ako pozitivnim ishodima završe istrage o kriminalnim aktivnostima Navaljnog što bi mu onda moglo donijeti i još desetak godina iza rešetaka. Kako mu to izgleda, i sam može vidjeti ovih dana jer je smješten u jedan od najstrožih ruskih zatvora, moskovsku Matroskaju tišinu. Ono što bi Putina moglo zabrinuti jest činjenica da Navaljni ima puno sljedbenika među mladima čiji broj je porastao nakon što je Navaljnijeva skupina počela s javnim istragama viših ruskih dužnosnika, pogotovo onih bliskih Putinu.

Prije nešto manje od četiri godine upravo su mladi ruski prosvjednici uspjeli zatvoriti dio središta Moskve. Da bi to mogla biti realna opasnost za Putina svjedoči, recimo, i javna podrška hokejaša New York Rangersa Artemija Panarina koji je simpatije prema Navaljnom izrazio na Instagramu. Fotografiju Navaljnog s hashtagom "sloboda Navaljnom" lajkala je i još jedna hokejaška zvijezda na privremenom radu u Americi, Aleks Radulov. To je stanovita novost jer do sada se ruski sportaši mahom nisu opredjeljivali. Pamti se u posljednje vrijeme jedino da je ruski hokejaš Aleks Ovečkin otvoreno podržao Putina.

'Kremlj ima napadaj panike'

Pristaše Navaljnog ostaju optimistični. Odvjetnica Ljubov Sobol puštena je uvečer 21. siječnja nakon kraćeg pritvora.

- Kremlj ima napadaj panike. Zapovijedaju da se pritvori svakoga. Vlada bezakonje - rekla je nakon izlaska iz policijske postaje. No jučer se Sobol, kao i Jarmiš i niz drugih pomagača Navaljnog, morala javiti u policiju zbog saslušanja. Jedan od njih, Vladlen Los, čak je dobio izgon iz Rusije, mora zemlju napustiti do 25. siječnja jer on je, naime, Bjelorus, ali je bio i odvjetnik Antikorupcijske fundacije Alekseja Navaljnog.