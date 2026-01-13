Antifa: Militantni ljevičari čekićima 'lovili' neonaciste?

Četiri mlade žene i dva muškarca, u dobi od 22 do 24 godine, od ovoga utorka (13. siječnja) sjede na optuženičkoj klupi Višeg pokrajinskog suda u Düsseldorfu. Oni potječu iz Jene i Leipziga na istoku Njemačke, a optuženi su kao navodni članovi skupine Antifa-Ost, koja je u javnosti poznata i kao "Hammerbande" ("banda s čekićima"). Njemačko pravosuđe ih tereti za lov i premlaćivanje neonacista u Budimpešti. Kako je najavljeno, povodom prvog ročišta ispred zgrade Suda bi se trebao održati i prosvjedni skup na kojem bi se simpatizeri te skupine trebali solidarizirati s optuženim osobama. Policije očekuje stotinjak demonstranata. Savezno državno odvjetništvo je skupinu Antifa-Ost (Antifa-istok) klasificiralo kao militantnu, lijevo orijentiranu ekstremističku organizaciju. U Budimpešti su, navodno, razne osobe napadnute i pretučene šakama, palicama, a korišten je i jedan čekić, piše Deutsche Welle.

U nekim napadima optuženici su bili svjesni i mogućnosti da usmrte njihove žrtve, stoji u optužnici. Zbog toga je Državno odvjetništvo te napade klasificiralo kao pokušaj ubojstva. To je izazvalo negodovanje odvjetnika optuženih. Čak ni mađarsko pravosuđe nije utvrdilo namjeru ubojstva, stoji u priopćenju za javnost odvjetnika koji brane pripadnike Antifa-Ost grupe. Savezni državni odvjetnik time ignorira pravnu procjenu istražnog suca Vrhovnog suda, tvrde oni. Optužbe su pretjerane i izazivaju zabrinutost da se radi o političkoj motivaciji, napominju branitelji optuženih. I dodaju da su se njihovi klijenti dobrovoljno predali policiji unatoč prijetnji po pitanju mogućeg izručenja Mađarskoj.

Napad u Erfurtu



Osim incidenta u Budimpešti na marginama međunarodnog sastanka desnih ekstremista (takozvani "Dan časti"), optuženike se tereti i za napad na jednu prodavačicu u Erfurtu u travnju 2022. godine. Radila je u trgovini brenda "Thor Steinar" iz Brandenburga, koji je posebno omiljen među neonacistima. Okrivljenici se terete da su više puta udarili tu ženu u glavu i gornji dio tijela, a jedan napadač ju je navodno udario teleskopskom palicom, a drugi napadači su ju navodno poprskali i biber sprejom. Šteta u trgovini prelazi 65.000 eura, tvrdi se. Suđenje se održava u Düsseldorfu na krajnjem zapadu Njemačke jer su se dvojica optuženika predala vlastima u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Odvjetnici obrane kritiziraju ovu odluku, tvrdeći da ona otežava optuženicima iz Tiringije i Saske (s krajnjeg istoka zemlje) da tijekom suđenja dobiju podršku članova obitelji i rodbine.

Optužene se tereti za pokušaj ubojstva, osnivanje zločinačke organizacije i teški fizički napad s nanošenjem opasnih ozljeda. Viši pokrajinski sud u Düsseldorfu prihvatio je odgovarajuću optužnicu Saveznog državnog odvjetnika s nekim manjim izmjenama. Sud je, na primjer, utvrdio da nije nadležan za optužbe za prijevaru i krađu, što se također predbacuje tim osobama. Savezno državno odvjetništvo podiglo je optužnicu krajem lipnja prošle godine. Svih šestero optuženih trenutno se nalazi u pritvoru. Johann G. je osoba koju se smatra vođom grupe Antifa-Ost. Njemu se trenutno sudi u jednom drugom, zasebnom slučaju na Višem pokrajinskom sudu u Dresdenu, zajedno s drugim navodnim članovima Antifa-istoka.

Trump je Antifa-Ost proglasio teroristima



Vlada predsjednika Donalda Trumpa stavila je Antifa-Ost na svoj popis terorističkih organizacija. Skupina je izvela "brojne napade na pojedince koje smatra 'fašistima' ili dijelom 'desničarske scene' u Njemačkoj" između 2018. i 2023. godine, stoji u priopćenju američkog State Departmenta. Savezna vlada u Berlinu izjavila je da je, prema njemačkim sigurnosnim vlastima, potencijalna prijetnja koju predstavlja skupina značajno smanjena. Vođe i posebno nasilni članovi skupine već su osuđeni ili su u pritvoru, tvrdi se. Pravosudni sustav u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji priprema se za maratonsko suđenje i zakazao je 72 ročišta – suđenje bi se dakle moglo otegnuti i do 2027. godine. Sudski postupak se održava pod pojačanim sigurnosnim mjerama. Odvjetnici obrane također moraju proći sigurnosne provjere na ulazu u zgradu Suda i biti pretraženi kako bi se isključila mogućnost unošenja opasnih predmeta. Oni su se po hitnom postupku žalili zbog te mjere, ali je u petak Viši upravni sud odbio njihovu žalbu.