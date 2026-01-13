Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 135
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'ODGOVORNOST LOKALNE VLASTI'

'Smrt sedam štenaca mogla se spriječiti provedbom zakona!'

Pixabay
Autor
Ivica Beti
13.01.2026.
u 14:39

Iz udruge Prijatelji životinja navode da je majka nesretnih štenaca iz Lukavca bila nekastrirana, a vrlo vjerojatno i nemikročipirana, što upućuje na izostanak osnovnih mehanizama nadzora

Povodom nedavnog slučaja napuštanja sedam štenaca u mjestu Lukavec u blizini Velike Gorice, koji je rezultirao uginućem psića, udruga Prijatelji životinja podnijela je kaznenu prijavu zbog kaznenog djela napuštanja životinja s posljedicom smrti. Obratili su se i dopisom Gradu Velikoj Gorici upozoravajući na odgovornost lokalne vlasti u provedbi važećih propisa iz područja zaštite životinja. - Slučaj iz Lukavca, kao i brojni slični iz cijele Hrvatske, pokazuje da problem nije u nedostatku zakonskih propisa ili gradskih odluka, već u njihovoj neprovedbi. Bez nadzora i kontrole, preventivne i korisne zakonske mjere ostaju mrtvo slovo na papiru, a posljedice su patnja i smrt životinja - ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Napominje da Grad Velika Gorica u svojoj Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca izričito propisuje trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, uz navedene iznimke, obavezu prijave i evidentiranja te rokove za provedbu i dokazivanje obavljenog zahvata. - Unatoč postojanju jasnog normativnog okvira, u Lukavcu je došlo do napuštanja mladunaca čije je postojanje upravo posljedica nekontroliranog razmnožavanja. Kontrola razmnožavanja je zakonska obaveza svakog skrbnika psa i mačke, a gradovi i općine to trebaju kontrolirati i poticati financiranjem kastracija skrbničkih životinja. Na to ne trebaju gledati kao trošak, nego ulaganje koje dugoročno smanjuje broj neželjenih legala i napuštenih životinja, pritisak na skloništa i izdvajanja iz proračuna - pojašnjava Klopotan Kačavenda.

Prijatelji životinja naglašavaju da je i mikročipiranje pasa zakonska obaveza skrbnika, a da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi nadzor obilaskom kućanstava radi provjere jesu li svi psi označeni mikročipom. - Bez sustavne kontrole mikročipiranja nije moguće utvrditi podrijetlo pasa, odgovornost skrbnika niti spriječiti napuštanje. Zato predlažemo da Grad Velika Gorica, u suradnji s komunalnim redarstvom, veterinarskim stanicama i drugim službama te fizičkim i pravnim osobama, donese i javno objavi operativni plan kontrola obaveznog mikročipiranja pasa u 2026. Godini - kažu u udruzi. Smatraju da bi bilo dobro da Velika Gorica pojača terenske kontrole, posebno u naseljima gdje se ponavljaju prijave nekontroliranog razmnožavanja i napuštanja, provede informativnu kampanju distribucijom letaka o obavezama skrbnika psa uz uplatnice za komunalnu naknadu, i kvartalno objavljuje statistiku provedbe, a to uključuje broj kontrola i utvrđenih prekršaja, izrečene kazne i slično.

Iz udruge Prijatelji životinja navode da je majka nesretnih štenaca iz Lukavca bila nekastrirana, a vrlo vjerojatno i nemikročipirana, što upućuje na izostanak osnovnih mehanizama nadzora. - Bez sustavne kontrole mikročipiranja pasa i kontrole razmnožavanja te bez financiranja kastracija, ovakvi se slučajevi ponavljaju, s novim leglom za nekoliko mjeseci. To je obrazac koji godinama gledamo diljem Hrvatske, a koji su lokalne zajednice dužne spriječiti provedbom svojih zakonskih obaveza - napominju. 

Zbog velikog javnog interesa za slučaj iz Lukavca, Prijatelji životinja od Grada Velike Gorice zatražili su očitovanje s konkretnom statistikom o provedbi nadzora nad obaveznom sterilizacijom, financiranju kastracija, kontroli mikročipiranja pasa i edukativnim mjerama radi poticanja zaštite životinja.  - Odgovori na navedena pitanja bitni su zato što slučaj iz Lukavca nije izoliran incident, već upozorenje na posljedice neprovedbe postojećih propisa. Učinkovita provedba Zakona i gradskih Odluka jedini je način sprječavanja budućih slučajeva napuštanja i smrti životinja - zaključuju.

Gastroenterolozi otkrivaju: 'Ovo je najgora vrsta mesa za vaša crijeva'
Ključne riječi
Snježana Klopotan Kačavenda ubijanje životinja Prijatelji životinja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!