'Smrt sedam štenaca mogla se spriječiti provedbom zakona!'

Povodom nedavnog slučaja napuštanja sedam štenaca u mjestu Lukavec u blizini Velike Gorice, koji je rezultirao uginućem psića, udruga Prijatelji životinja podnijela je kaznenu prijavu zbog kaznenog djela napuštanja životinja s posljedicom smrti. Obratili su se i dopisom Gradu Velikoj Gorici upozoravajući na odgovornost lokalne vlasti u provedbi važećih propisa iz područja zaštite životinja. - Slučaj iz Lukavca, kao i brojni slični iz cijele Hrvatske, pokazuje da problem nije u nedostatku zakonskih propisa ili gradskih odluka, već u njihovoj neprovedbi. Bez nadzora i kontrole, preventivne i korisne zakonske mjere ostaju mrtvo slovo na papiru, a posljedice su patnja i smrt životinja - ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Napominje da Grad Velika Gorica u svojoj Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca izričito propisuje trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, uz navedene iznimke, obavezu prijave i evidentiranja te rokove za provedbu i dokazivanje obavljenog zahvata. - Unatoč postojanju jasnog normativnog okvira, u Lukavcu je došlo do napuštanja mladunaca čije je postojanje upravo posljedica nekontroliranog razmnožavanja. Kontrola razmnožavanja je zakonska obaveza svakog skrbnika psa i mačke, a gradovi i općine to trebaju kontrolirati i poticati financiranjem kastracija skrbničkih životinja. Na to ne trebaju gledati kao trošak, nego ulaganje koje dugoročno smanjuje broj neželjenih legala i napuštenih životinja, pritisak na skloništa i izdvajanja iz proračuna - pojašnjava Klopotan Kačavenda.

Prijatelji životinja naglašavaju da je i mikročipiranje pasa zakonska obaveza skrbnika, a da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi nadzor obilaskom kućanstava radi provjere jesu li svi psi označeni mikročipom. - Bez sustavne kontrole mikročipiranja nije moguće utvrditi podrijetlo pasa, odgovornost skrbnika niti spriječiti napuštanje. Zato predlažemo da Grad Velika Gorica, u suradnji s komunalnim redarstvom, veterinarskim stanicama i drugim službama te fizičkim i pravnim osobama, donese i javno objavi operativni plan kontrola obaveznog mikročipiranja pasa u 2026. Godini - kažu u udruzi. Smatraju da bi bilo dobro da Velika Gorica pojača terenske kontrole, posebno u naseljima gdje se ponavljaju prijave nekontroliranog razmnožavanja i napuštanja, provede informativnu kampanju distribucijom letaka o obavezama skrbnika psa uz uplatnice za komunalnu naknadu, i kvartalno objavljuje statistiku provedbe, a to uključuje broj kontrola i utvrđenih prekršaja, izrečene kazne i slično.

Iz udruge Prijatelji životinja navode da je majka nesretnih štenaca iz Lukavca bila nekastrirana, a vrlo vjerojatno i nemikročipirana, što upućuje na izostanak osnovnih mehanizama nadzora. - Bez sustavne kontrole mikročipiranja pasa i kontrole razmnožavanja te bez financiranja kastracija, ovakvi se slučajevi ponavljaju, s novim leglom za nekoliko mjeseci. To je obrazac koji godinama gledamo diljem Hrvatske, a koji su lokalne zajednice dužne spriječiti provedbom svojih zakonskih obaveza - napominju.

Zbog velikog javnog interesa za slučaj iz Lukavca, Prijatelji životinja od Grada Velike Gorice zatražili su očitovanje s konkretnom statistikom o provedbi nadzora nad obaveznom sterilizacijom, financiranju kastracija, kontroli mikročipiranja pasa i edukativnim mjerama radi poticanja zaštite životinja. - Odgovori na navedena pitanja bitni su zato što slučaj iz Lukavca nije izoliran incident, već upozorenje na posljedice neprovedbe postojećih propisa. Učinkovita provedba Zakona i gradskih Odluka jedini je način sprječavanja budućih slučajeva napuštanja i smrti životinja - zaključuju.