Putin provocira NATO – vježba rat golemih razmjera

Potpuno stanje spremnosti ruske vojske i njene mogućnosti nisu u posljednjih nekoliko godina bile poznate zapadnim analitičarima, no sve će postati puno jasnije nakon dovršetka vojne vježbe Vostok 2018. koja je jučer počela u središtu i na istoku Rusije.

S više od 300.000 vojnika i časnika koji sudjeluju u vježbi, s desecima tisuća borbenih i transportnih vozila, tenkova te brojnim zrakoplovima i topništvom, riječ je o najvećoj i najmasnovnijoj vojnoj vježbi u povijesti Rusije, vojnoj vježbi takvih dimenzija da ju je SSSR posljednji put održao početkom osamdesetih godina, u vrijeme hladnog rata, kada su takvi manevri služili kao pokazivanje mišića Ronaldu Reaganu koji se tada nalazio u Bijeloj kući.

[video: 26664 / ]

Tehnički je cilj vježbe Vostok 2018. provjeriti sposobnosti ruske kopnene vojske, zrakoplovstva i mornarice u djelovanju na velikim udaljenostima i brzom premještanju snaga te provjera koordinacije djelovanja između raznih rodova vojske tijekom sukoba velikog intenziteta. No Vostok 2018. je i prilika za iskušavanje oružanih sustava koji do sada nisu imali priliku okušati se u stvarnoj borbi.

Tako će ruske padobranske postrojbe prvi put iskušati borbena vozila BMD-4M koja se padobranima izbacuju na mjesto sukoba, dok će se na “bojnom polju”, makar i simuliranom, po prvi puta testirati i vozila opremljena Kornet protutenskovskim sustavima. Tu su i posebni sustavi zavaravanja koje razvija ruska inženjerija, sustavi koji “glume” protuzračne sustave S-300 zavaravajući tako satelite koji snimaju bojišnicu.

Brojne poruke

No svakako najbitniji test bit će prvo djelovanje posebne sigurnosno informacijske mreže, svojevrsnog zatvorenog sustava koji su razvili telekomunikacijski stručnjaci ruske vojske. Riječ je o supersigurnom sustavu čije prisluškivanje nije moguće, a kojim će biti povezana sva zapovjedna mjesta na razini brigada, čime je osigurana potpuna tajnost razmjene podataka i upravljanja bojištem. Upravo je to sustav kojim će ruski generali upravljati vježbom iz 900 kilometara udaljenog stožera u Moskvi.

Vježba se održava na području Sibira i ruskog Dalekog istoka, a u njoj sudjeluju i predstavnici kineske te mongolske vojske. Narodnooslobodilačka vojska Kine poslala je oko 3200 svojih vojnika koji sudjeluju u vježbi na području Transbajkala, zajedno s oko 900 komada topničkog oružja i oko 30 borbenih zrakoplova.

– Naše zajedničke vježbe nisu usmjerene protiv trećih zemalja, samo razvijamo strateško partnerstvo Kine i Rusije, te jačamo naše zajedničke sposobnosti u svladavanju sigurnosnih prijetnji – stoji u priopćenju kineskog ministarstva obrane u povodu njihova sudjelovanja na vježbi Vostok 2018.

Ipak, sudjelovanje Kine u vježbama ima i nekoliko političkih razloga. Prije svega, kinesko ministarstvo obrane pozvano je kako bi Peking bio potpuno obaviješten što se događa na sjevernim kineskim granicama. Nadalje, prisutnost kineskih vojnika šalje prilično jasnu sliku na čijoj se strani Peking nalazi u političkom sukobu između Rusije i Zapada koji se rasplamsava posljednjih mjeseci, pogotovo od slučaja navodnog trovanja dvostrukog špijuna Sergeja Skripala, za što London, bez dokaza i jasnog motiva, optužuje Moskvu.

U političkom smislu bitno je i sudjelovanje Mongolije. Iako je riječ o zemlji s tek nešto više od dva milijuna stanovnika i relativno malobrojnom vojskom, sudjelovanje u vježbama pokazuje kako je njen golemi teritorij, prostor između Kine i Rusije, “uklopljen” u svojevrsni neformalni vojno-obrambeni savez koji sada čini kompaktnu cjelinu.

Uz prisutnost vojnika Kine i Mongolije, podjednako je bitan i vojno-obavještajni faktor koji se ovdje razvija, jer se očekuje kako će Rusija i Kina izmjenjivati iskustva koja su Rusi stekli tijekom vojnih operacija u Siriji. I kao posljednje, sudjelovanje vojnika susjednih zemalja, iako u relativno malom broju, na razini ojačane brigade, pokazuje kako Rusija nije vojno izolirana i usamljena, kako se nerijetko pokušava prikazati na Zapadu. No pri tome se pazi da se izbjegnu bilo kakve provokacije, pa iako u vježbama sudjeluje i znatan broj plovila iz ruske dalekoistočne flote, zona operacija neće biti ni blizu otočja s kojima se Rusi ili Kinezi spore s Japanom.

"Prodor u Europu"

Naravno, na vježbe Vostok 2018., pozvan je cijeli niz promatrača iz velike većine zemalja i brojnih organizacija. Vježbe su najavljene prije nekoliko mjeseci, a zamjenik ruskog ministra obrane Aleksandar Fomin je potvrdio kako će biti prisutan 91 strani promatrač iz 57 zemalja svijeta. Među njima i promatrači iz SAD-a, zemalja Europske unije, kao i službeni promatrači NATO-a.

Prošle godine Rusija je održala vježbe Zapad 2017., zajedno s postrojbama iz Bjelorusije, no one su po svome opsegu i broju vojnika bile oko tri puta manje od manevara koji se ovog trenutka odvijaju na prostoru Sibira i ruskog dalekog istoka. U to je vrijeme NATO držao kako je riječ o uvježbavanju “prodora u Europu”, ali i povećavanju ruske prisutnosti u Bjelorusiji, što se na kraju nije pokazalo točnim.

Možda su zbog toga danas reakcije Zapada puno smirenije nego prije godinu dana.

Na vojnim vježbama bit će iskušan i raketni sustav S-400 koji danas predstavlja najsloženiji i vjerojatno najučinkovitiji sustav kontrola zračnog prostora. Njegova je učinkovitost tolika da se prostor na kojem se nalazi smatra “zatvorenim” za neprijateljsko djelovanje. Pokriva zrakoplove na udaljenosti do 400 kilometara za “klasične” zrakoplove, dok “nevidljive” letjelice detektira na udaljenostima do 150 kilometara.

S-400 proglašen je najboljim protuzračnim sustavom današnjice, a nakon što je Turska projektilom iznad Sirije oborila ruski ratni zrakoplov, razmješten je u bazi Latakia. Od toga trenutka ni jednom neki ruski zrakoplov na tom području nije ciljan.

Inače, Vladimir Putin odobrio je prije nekoliko godina prodaju šest baterija sustava S-400 Kini, koja je sada partner u vježbama.

