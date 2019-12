Putin podržao ustavne promjene koje će onemogućiti budućim predsjednicima da učine ono što je on učinio

Ruski predsjednik Vladimir Putin koji je na vlasti u Rusiji, što kao predsjednik, što kao premijer, već gotovo dva desetljeća, neće se kandidirati za još jedan predsjednički mandat. Potvrdio je to danas na godišnjoj tiskovnoj konferenciji koja je i ove godine okupila više od 1000 novinara iz cijelog svijeta.

Osim što je odbio mogućnost nove kandidature koja bi mu otvorila put za ostanak na vlasti do 2024. godine, podržao je i prijedlog ustavnih promjena koje bi trebale onemogućiti budućim predsjednicima da učine ono što je on učinio. Naime, prema sadašnjoj verziji ustava zabranjuju se dva uzastopna mandata, a ustavnim promjenama to bi se uredilo tako da se ukupan broj mandata ograniči na dva.

Da su te promjene usvojene ranije, Putin ne bi mogao osvojiti svoj treći mandat, ali s obzirom na to da ih nije bilo on je nakon drugog mandata četiri godine proveo na funkciji premijera, a zatim se ponovno kandidirao i pobijedio na predsjedničkim izborima.

Osvrnuo se i na zahtjeve za povećanjem ovlasti parlamenta te kazao da razumije logiku onih koji takve stvari sugeriraju. - Ali sve se to može učiniti samo nakon ozbiljnih priprema i široke rasprave unutar društva, i to treba učiniti vrlo pažljivo - dodao je Putin, prenosi Bloomberg.

VIDEO Scene koje su vas najviše iznenadile: Najveći hit bila je djevojka na parkiralištu