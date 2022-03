Putin nosio skupocjenu jaknu? Navodno košta gotovo milijun i pol rubalja

Na svečanosti u Moskvi u povodu obilježavanja godišnjice aneksije Krima, ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je nosio skupocjenu jaknu brenda Loro Piana.

Kako je na Twitteru objavila stranica Anonymous Operations, vjeruje se da je riječ o jakni koja košta gotovo milijun i pol rubalja, odnosno oko 137 tisuća kuna.

- Dok se Rusi svađaju oko namirnica u supermarketima, Putin se pred publikom pojavio u jakni Loro Piana za gotovo milijun i pol rubalja - navode na Twitteru.

While Russians are fighting over groceries in supermarkets, Putin appeared in front of the Luzhniki audience in a Loro Piana jacket for almost one and a half million rubles.#FCKPTN pic.twitter.com/YP2gIRUEgu