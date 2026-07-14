FOTO Magyar pokazao što mu je poslao pakistanski premijer: 'Ne poklanjaju svi revolver'

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif odlučio je mađarskom premijeru Peteru Magyaru poslati nesvakidašnji dar, čak 90 manga. Magyar se tim povodom oglasio na društvenim mrežama i otkrio kako je voće nestalo gotovo jednako brzo kao što je i stiglo. "Ne poklanjaju svi revolver. Na kraju jednog povijesnog dana u mom uredu dočekalo me ugodno iznenađenje. Od pakistanskog premijera dobili smo na dar 90 manga. U roku od sat vremena ostalo ih je samo nekoliko. Hvala", napisao je Magyar uz fotografiju na kojoj pozira s kutijama punim manga.

Svojom objavom osvrnuo se na neobičan poklon koji su svjetski čelnici dobili tijekom prošlotjednog summita NATO-a. Naime, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan tada je sudionicima susreta uručio starinske revolvere s pripadajućim streljivom.

Not everyone gives a revolver as a gift.

At the end of a historic day, a pleasant surprise was waiting for me in my office. We received 90 mangoes as a gift from the Prime Minister of Pakistan.

Within an hour, only a few were left.

Thank you! https://t.co/jmZdWmn1RJ pic.twitter.com/UyAQ54mqXl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 13, 2026

Riječ je o modelu Gumusay .357 Magnum, rijetkom revolveru sa šest metaka koji je tijekom 1990-ih proizvodila turska državna tvrtka MKE. Fotografije koje su objavili pojedini čelnici pokazale su da je oružje bilo zapakirano u drvenu prezentacijsku kutiju ukrašenu turskom zastavom, logotipom NATO-a i pločicom s natpisom na turskom i engleskom jeziku.

Na pločici je stajalo: "Gumusay, prvi revolver proizveden u našoj zemlji." Dok su mnogi politički lideri sa summita kući ponijeli povijesni komad oružja, Magyar se našalio kako je njemu ipak draži poklon stigao iz Pakistana, 90 slatkih manga, koja su, sudeći prema njegovoj objavi, u uredu planula u svega sat vremena.