FOTO Bik podigao trkača rogovima i odbacio ga, dvojica završila u bolnici

Posljednjom, osmom utrkom s bikovima danas je završio ovogodišnji festival San Fermín u španjolskoj Pamploni. Tijekom utrke ozlijeđena su dvojica trkača koje su bikovi uboli rogovima, dok je još osam osoba zatražilo liječničku pomoć zbog lakših ozljeda.
Posljednjom, osmom utrkom s bikovima danas je završio ovogodišnji festival San Fermín u španjolskoj Pamploni. Tijekom utrke ozlijeđena su dvojica trkača koje su bikovi uboli rogovima, dok je još osam osoba zatražilo liječničku pomoć zbog lakših ozljeda.
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Osamnaestogodišnjeg mladića iz Pamplone bik je ubo u bedro na prvom zavoju staze nakon što je naletio na skupinu trkača koji su pokušavali izbjeći životinje.
Osamnaestogodišnjeg mladića iz Pamplone bik je ubo u bedro na prvom zavoju staze nakon što je naletio na skupinu trkača koji su pokušavali izbjeći životinje.
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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U istom incidentu bik je dvojicu muškaraca srušio na kameni pločnik, a trećeg podigao rogovima i odbacio.
U istom incidentu bik je dvojicu muškaraca srušio na kameni pločnik, a trećeg podigao rogovima i odbacio.
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Drugi teže ozlijeđeni je 46-godišnji muškarac iz središnje Španjolske, kojeg je bik ubo u prsni koš na završnom dijelu staze, neposredno prije ulaska u arenu.
Drugi teže ozlijeđeni je 46-godišnji muškarac iz središnje Španjolske, kojeg je bik ubo u prsni koš na završnom dijelu staze, neposredno prije ulaska u arenu.
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Obojica ozlijeđenih prevezena su u bolnicu, dok je još osam trkača, među kojima i 86-godišnji Britanac, zatražilo liječničku pomoć zbog lakših ozljeda.
Obojica ozlijeđenih prevezena su u bolnicu, dok je još osam trkača, među kojima i 86-godišnji Britanac, zatražilo liječničku pomoć zbog lakših ozljeda.
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Šest borbenih bikova i volovi predvodnici prošli su 875 metara dugu rutu za oko dvije i pol minute. Upravo velika brzina životinja svake godine predstavlja jedan od najvećih izazova za više od tisuću sudionika koji trče uskim ulicama Pamplone.
Šest borbenih bikova i volovi predvodnici prošli su 875 metara dugu rutu za oko dvije i pol minute. Upravo velika brzina životinja svake godine predstavlja jedan od najvećih izazova za više od tisuću sudionika koji trče uskim ulicama Pamplone.
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Posljednji smrtni slučaj tijekom utrke na festivalu San Fermín zabilježen je 2009. godine, no ozljede uzrokovane rogovima i padovima i dalje su česta pojava, prenosi Russpain.
Posljednji smrtni slučaj tijekom utrke na festivalu San Fermín zabilježen je 2009. godine, no ozljede uzrokovane rogovima i padovima i dalje su česta pojava, prenosi Russpain.
Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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Foto: VINCENT WEST/REUTERS
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