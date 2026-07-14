FOTO Bik podigao trkača rogovima i odbacio ga, dvojica završila u bolnici
Posljednjom, osmom utrkom s bikovima danas je završio ovogodišnji festival San Fermín u španjolskoj Pamploni. Tijekom utrke ozlijeđena su dvojica trkača koje su bikovi uboli rogovima, dok je još osam osoba zatražilo liječničku pomoć zbog lakših ozljeda.
Šest borbenih bikova i volovi predvodnici prošli su 875 metara dugu rutu za oko dvije i pol minute. Upravo velika brzina životinja svake godine predstavlja jedan od najvećih izazova za više od tisuću sudionika koji trče uskim ulicama Pamplone.