Ruska državna televizija prekinula Putinov govor: Usred rečenice zamijenili ga glazbom

Rusi u Moskvi slave 8. obljetnicu ponovnog ujedinjenja Krima i Sevastopolja s Rusijom na stadionu Lužniki gdje se okupilo gotovo 100.000 ljudi, a govor je održao predsjednik Vladimir Putin.

Njegov se govor izravno prenosio na državnoj televiziji, no najednom je neočekivano prekinut. Usred rečenice kadar se s Putina prebacio na prepunu dvoranu, a ton je zamijenjen glazbom.

Transmission of Putin’s speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can’t help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO