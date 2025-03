Putin iskorištava situaciju i tuče punom snagom: Trump 'isključio' Himarse, Ukrajina u problemima

Ruski predsjednik Vladimir Putin hladnokrvno iskorištava novu slabost Ukrajine koju je prouzročio njegov američki kolega Donald Trump uskraćivanjem potpore napadnutoj zemlji. Rusko ratno zrakoplovstvo žestoko je napalo u noći na petak, prvi put od isključenja sustava za rano upozoravanje od strane američke vlade, energetsku infrastrukturu diljem Ukrajine.

Francuska čuva nebo

Ruski ratni bloger "MD" ponosno je izvijestio: "U noći na 7. ožujka 2025. ruske snage izvele su niz raketnih napada na proizvodnju plina, rafinerije nafte i energetske sustave, što je dovelo do uništenja važnih centara za transport plina, kompresorskih stanica i kapaciteta za preradu." Ukrajina je potvrdila ove informacije.

Ukrajinski istraživač iz američkog think-tanka Igor Suško potvrdio je da je Rusija "uspješno napala energetsku i plinsku infrastrukturu diljem Ukrajine". Suško je također primijetio: "Prije toga Sjedinjene su Države iznenada prekinule razmjenu obavještajnih podataka koji su omogućili Ukrajincima da uspješno presretnu ruske rakete i dronove." Ukrajinski mediji izvještavaju da je američki pružatelj satelitskih snimaka Maxar obustavio uslugu za ukrajinske korisnike. Sjedinjene su Države i raketne sustave Himars koje su dale Ukrajini učinile beskorisnima.

"Administracija Donalda Trumpa onemogućila je Himarsov sustav za navođenje ciljeva u Ukrajini", piše Jaroslav Trofimov, dopisnik Wall Street Journala. Nekoliko operatera raketnih sustava potvrdilo je za Washington Post da više ne dobivaju podatke o ciljevima. I direktor CIA-e John Ratcliffe i Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz potvrdili su da su Sjedinjene Države obustavile podršku Ukrajini u obliku obavještajnih podataka. Trump tim potezima stvara pritisak na Ukrajinu da postigne primirje s Rusijom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su tijekom još jednog napada na energetski sektor Ukrajine ruske trupe upotrijebile 70 projektila i gotovo dvjesto dronova. Istaknuo je da bi prvi korak prema stvarnom miru trebao biti zaustavljanje takvih napada.

– Sinoć je ruska vojska pokrenula još jedan masovni napad na naš energetski sektor. Napadnuti su različiti objekti u regijama Odesa, Poltava, Černihiv i Ternopil. Ukupno su Rusi upotrijebili 70 projektila – krstarećih i balističkih, kao i dvjestotinjak jurišnih dronova. Sve je to protiv infrastrukture koja osigurava normalan život. Radovi na popravku i restauraciji su u tijeku gdje god je potrebno. Štete, nažalost, ima i na običnim stambenim objektima. U Harkivu je ruski projektil pogodio kuću. Ljudi su ozlijeđeni. Pruža se potrebna pomoć – rekao je Zelenski.

Napomenuo je, prenosi Ukrinform, da su zrakoplovi F-16 i Mirage-2000 koje je osigurala Francuska korišteni za zaštitu ukrajinskog neba.

– Konkretno, Miragei su uspješno djelovali protiv ruskih krstarećih projektila. Hvala! Također želim odati priznanje našim raketnim protuzračnim postrojbama, vojnom zrakoplovstvu, svim našim postrojbama za elektroničko ratovanje i pokretnim vatrenim skupinama za postignuti rezultati – rekao je Zelenski. Naglasio je i kako bi prvi korak za uspostavu stvarnog mira trebao biti prisiliti jedini izvor ovog rata, odnosno Rusiju, da prestane s takvim napadima na živote ukrajinskih civila.

– Ovo je moguće kontrolirati. Tišina na nebu, zabrana uporabe projektila, dronova dugog dometa i bombi. A također tišina na moru, pravo jamstvo normalne plovidbe. Ukrajina je spremna ići putem mira, a Ukrajina je ta koja želi mir od prve sekunde ovog rata. Zadatak je prisiliti Rusiju da zaustavi rat – rekao je predsjednik Ukrajine.

Dramatično u Toretsku

No najdramatičnije je u Toretsku, odnosno Džeržinsku, što je staro ime toga grada koje koriste Rusi. Nakon višemjesečnih borbi činilo se da su ga ruske snage zauzele, no ispalo je kako bez okolnog terena to nije bilo održivo pa su ukrajinske snage krenule u protunapad. Uspjele su ući u više dijelova grada te time čak staviti velike dijelove ruske ekspedicije u poluokruženje.

Ruski najnoviji udar na Ukrajinu razljutio je i Trumpa. Američki predsjednik najavio je sada oštre mjere protiv Rusije.

"Uzimajući u obzir činjenicu da Rusija trenutačno doslovno 'melje' Ukrajinu na bojištu, ozbiljno razmatram široke bankarske sankcije, sankcije i carine protiv Rusije sve dok se ne postigne primirje i konačni mirovni sporazum", napisao je Trump. Pozvao je obje strane na hitne pregovore. "Za Rusiju i Ukrajinu – sjednite za stol odmah, prije nego što bude prekasno. Hvala!!!", poručio je Trump.

