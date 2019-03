Pusić: Dužnosnici moraju prestati koketirati s fašizmom! Lučić: Džaba sam govorio...

Saborska zastupnica i bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić tijekom panel-rasprave pod nazivom “Novi imidž i međunarodno pozicioniranje Hrvatske” na konferenciji “Hrvatska kakvu trebamo – dvije godine poslije” ustvrdila je da imidžu Hrvatske smeta koketiranje visokih hrvatskih dužnosnika s fašizmom.

– Jedna od stvari koja nam smeta u imidžu jest koketiranje visokih državnih dužnosnika s fašizmom i to moramo prestati raditi. Jer dok god to postoji, dotle će nam se ta etiketa… ovi mogu radit što god hoće, mogu napraviti najbolji imidž na svijetu, ali ako se onda u središte pozornosti stavi rasprava što je pozdrav za dom spremni, mi ćemo dobiti tu etiketu natrag ravno u lice. I mi se s tim moramo jedanput suočiti. Je li to hoćemo, jesmo li to mi, ili to nećemo i to mi nismo. I to nam nitko drugi nije napakirao, to smo napakirali sami sebi. I toga moramo biti jedanput svjesni i onda sve ove stvari koje drugi rade bit će od koristi. Ali s ovakvim stvarima zasjenite sve ostale – naglasila je Pusić.

Nakon toga nadovezao se Ivo Lučić, znanstvenik na Hrvatskom institutu za povijest.

– Izgleda da sam ja sve uzalud govorio danas. Ostajemo ukopani u svoje rovove, grobove, traume… i nismo u stanju izaći iz toga. Dok ne budemo u stanju jasno se suočiti sa svim posljedicama totalitarizama, nećemo biti u stanju graditi demokratsko društvo nego ćemo biti etiketirani – zaključio je Lučić.

