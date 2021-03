Palić: Definitivno je riječ o kršenju trodiobe vlasti, Barić: Milanović je u prekršaju jer taji ako nešto ima

Saga oko imenovanja novog predsjednika Vrhovnog suda nastavljena je danas obraćanjem javnosti Milorada Pupovca, koji je objavio SMS-ove koje mu je slao predsjednik Zoran Milanović spočitavajući mu što je u priči s kandidiranjem Zlate Đurđević na tu funkciju mimo natječaja koji je provelo Državno sudbeno vijeće stao na stranu svog koalicijskog partnera HDZ-a.

Među šest SMS-ova koji vrve teškim riječima na Pupovčev račun svakako je najzanimljiviji onaj u kojem Milanović Pupovcu poručuje kako će tražiti da USKOK istraži njegove motive.

Trodioba vlasti

“Ma bravo Milorade! Tražit ću da USKOK istraži motive. Takve se stvari rade samo za novac i ekvivalnentne usluge. Krasno društvo”, napisao je Pupovcu Milanović, što je SDSS-ov zastupnik protumačio kao pritisak predsjednika, odnosno kao kršenje ustavne trodiobe vlasti. Pupovac je, na konferenciji za novinare sazvanoj kako bi odgovorio na Milanovićeve optužbe izrečene dan ranije, citirao odredbu Ustava koja govori da je svatko dužan držati se Ustava, ističući kako je to pogotovu dužan “onaj tko traži neposrednu primjenu Ustava, kao što to traži Milanović”.

– Pokušaj utjecaja na mišljenje i odluke zastupnika bilo koje grane vlasti protivan jr Ustavu RH i odredbama o trodiobi vlasti i samostalnosti mandata zastupnika. Predsjednik je prekršio u mom slučaju i u slučaju zastupnika Kajtazija tu ustavnu obvezu i nastojao utjecati na naše mišljenje, stavove i odluke, služeći se prijetnjama s pozicije snažnijeg, jer mi nismo ovlašte ni kao zapovjednici oružanih snaga ni kao ljudi kojima tajne službe odgovaraju – ustvrdio je Pupovac. Uvjeren je da je riječ o pretpostavci koja predstavlja destabilizaciju pravnog postupka i neovisnost zastupnika. Kršenje Ustava po Ustavu je razlog zbog kojeg dvije trećine zastupnika u Saboru mogu pokrenuti opoziv predsjednika Republike, no izravan odgovor na novinarsko pitanje o tome Pupovac je izbjegao. – Ima raznih sankcija, po meni je najteža sankcija javno sramoćenje koje čovjek može sebi napraviti – rekao je Pupovac na pitanje o mogućem opozivu predsjednika.

Milanovićev odgovor nije trebalo dugo čekati. Predsjednik je uzvratio postom na svom facebook profilu nazvavši Pupovca plačibabom.

– Pupovac “optužuje” predsjednika Republike da utječe na saborske zastupnike da izglasaju njegov prijedlog za predsjednicu Vrhovnog suda, što je “nedopustivo”. A Predsjednik RH je Ustavom ovlašteni predlagatelj. Međutim, premijer Plenković i ministar Malenica mogu i smiju utjecati na zastupnike i određivati koga će izabrati iako nisu ni na koji način ovlašteni. Dobra logika – napisao je Milanović pa nastavio kako Pupovcu nije smetalo kada ga je “povlačio za rukav po hodnicima Vlade i kamčio za sebe i svoje jarane basnoslovno vrijedne nekretnine i parcele srpske Prosvjete u centru Zagreba”.

– Jesi li tada, o Milorade, ‘vršio pritisak’ na šefa izvršne vlasti hrvatske države, ucjenjujući ga/me s tih par žetončića u Saboru. Koji mi nisu bili potrebni jer sam dobio izbore apsolutnom većinom, s nešto manje od milijun glasova. Od čega 150 tisuća Srba, brat bratu. Što te je duboko živciralo i frustriralo – poručio je Milanović saborskom zastupniku.

Praksa da predsjednici države lobiraju, što u Vladi što među zastupnicima za svoje ideje i kadar nije neuobičajena, iako ovako tvrdu korespondenciju kakvu su pokazali objavljeni Milanovićevi SMS-ovi do sada nismo imali prilike vidjeti (što ne znači da je nije bilo).

Profesor ustavnog prava iz Osijeka Mato Palić, međutim, na Facebooku je podupro Pupovčeve ocjene. DORH je dužan reagirati na Pupovčeve tvrdnje, napisao je Palić pa smo ga tražili da nam pojasni razlog takve objave.

– Tu je definitivno riječ o kršenju trodiobe vlasti. Osim toga, saborski zastupnici imaju slobodan mandat, nitko nema pravo tražiti od njih kako će glasovati, ni birači ni stranka kojoj pripadaju. Nitko ne smije raditi pritisak da glasuju na ovaj ili onaj način. A osobito je opasno kad pritisak dolazi s pozicije predsjednika države – kazao je Palić i istaknuo kako iz predsjednikova SMS-a iščitava prijetnju s pozicije moći.

– DORH je dužan reagirati temeljem objave SMS komunikacije u kojoj se predsjednik Milanović prijeti USKOK-om te interpretacije Milorada Pupovca da je od predsjednika države vršen pritisak na njega i saborskog zastupnika Veljka Kajtazija. Treba ih sve saslušati i utvrditi ima li tu elemenata prijetnje, trgovine utjecajem ili nekog drugog kaznenog djela. Takvu situaciju nikad nismo imali da predsjednik države radi pritisak na saborske zastupnike da glasuju kako on traži. Naravno, sve to pod pretpostavkom da su autentični SMS-ovi i to što zastupnik Pupovac govori. DORH bi morao brzo reagirati jer je i visok javni interes da se te stvari raščiste – ustvrdio je Palić.

I riječka profesorica Sanja Barić smatra da bi bilo razumno da DORH ispita što predsjednik ima ili nema.

– Ako predsjednik države prijeti USKOK-om, to znači samo dvije stvari, da nešto ima ili nema pa radi neprimjeren i neustavan pritisak. U oba slučaju je na neki način u prekršaju jer taji ako nešto ima, a dužan je kao svi to prijaviti, a i ako nema ništa – kaže prof. Barić.



‘Privatno treba ostati privatno’

Predsjednik se bio obrušio i na premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, a zajedno s Pupovcem usporedio ih je s likovima iz filma “Ružni, prljavi, zli” – Plenkovića je nazvao ružnim, Pupovca prljavim, a Jandrokovića zlim likom. Plenković se, međutim, na te izjave danas nije osvrtao. Oglasio se Jandroković, koji je za Hinu Milanovića nazvao “osobom poremećaja ponašanja i vjerojatno poremećaja ličnosti”, poručujući kako Milanović za njega više nije politički sugovornik ni suparnik pa će biti zanimljivo pratiti kako će se uopće rasplesti imenovanje predsjednika Vrhovnog suda, za koje Ustav sugerira traži suglasje između predsjednika države i Sabora.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirao je, pak, kako mu je “zanimljivo kako se Pupovac naglo sjetio Ustava kada je predsjednik zagovarao svoj prijedlog, a samo tjedan ranije nije mu smetalo kada su ga iz HDZ-a stiskali da promijeni mišljenje oko Poslovnika Sabora kojim se predsjedniku parlamenta daju faraonske ovlasti”.

– Predsjednik Republike je predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Zar bi trebao predložiti nešto pa onda to pustiti da visi u zraku ili obrazložiti javno i u kontaktu s onima koji odlučuju zašto smatra da je njegov prijedlog dobar? A osim toga, valjda se kolega Milorad Pupovac nakon 30 godina u politici u stanju othrvati pritiscima i nagovaranjima. Osim kada dolaze iz HDZ-a – poručio je Grbin.

Oštru komunikaciju Milanovića i Pupovca te objavljivanje njihove privatne korespondencije Za Večernji list komentirale su stručnjakinje za političku komunikaciju Ankica Mamić i Smiljana Leinert Novosel. Milanovićev stil Ankicu Mamić ne iznenađuje.

– Njegov je stav da on ima pravo utjecati na zastupnike koji moraju donijeti odluku o izboru šefice Vrhovnog suda, a i najavio je da će razgovarati sa svima za koje smatra da su mu potrebni da njegov izbor prođe i to je legitiman pozicija – kaže Mamić.

Poručuje i kako svi privatno pričaju drukčije, ali i kako bi sve što je privatno, poput privatne korespondencije, i trebalo ostati privatno.

Smiljana Leinert Novosel zgrožena je, međutim, nekontroliranim načinom komunikacije kojim se “urušava i ono malo povjerenja u institucije”. Upozorava, međutim, kako izneseno ne mora nužno naštetiti dužnosnicima jer su, kaže, izgovorene i neke stvari koje ljude muče, a do sada nisu bile jasno izrečene u javnom prostoru. Što se tiče Jandrokovićeve izjave kojom je Milanovića nazvao osobom s poremećajem ličnosti i najavio prekid komunikacije, uvjerena je da je to “jedino što čovjek može učiniti kad je pod takvom paljbom negativnih poruka”, pogotovo uz činjenicu da su Jandroković i Milanović i rodbinski povezani.