Pupovac: Ove poruke mi je poslao predsjednik Milanović

Milorad Pupovac na Facebooku je objavio fotografije poruka koje mu je navodno poslao predsjednik Republike Zoran Milanović.

– Jučer je Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kazao da sam "prljav". Malo je dana u ovih 30 i više godina mojeg javnog djelovanja u kojima nisam primio pismo ili poruku u kojoj mi ekstremni desničari ili od njih zaluđeni ljudi šalju poruke da sam "prljav" ili "smrdljiv". Dobro sam naučio što to znači i još više pazio da nakon toga budem još pročišćeniji. Došli su dani mi zbog izraženog mišljenja kao saborskog zastupnika Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kaže da sam "prljav". Tom svojom izjavom on me je razriješio obaveze da ne objavljujem poruke koje mi je poslao nakon što sam iznio svoje viđenje postupka izbora predsjednika Vrhovnog sud i neophodne reforme pravosuđa – napisao je Pupovac uz fotografiju prepiske.

On je zbog jučerašnjeg istupa predsjednika za danas sazvao i konferenciju za medije.

Jučer je Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske kazao da sam "prljav". Malo je dana u ovih 30 i više godina ... Objavljuje Milorad Pupovac u Subota, 27. ožujka 2021.

– Srami se, bijedniče. Uživaj u nemoralno stečenim nekretninama u Preradovićevoj. Moja greška. Trebalo je to prodati i podijeliti siromašnim Banijcima. Na kojima parazitiraš. Srpski narod procvast će u Hrvatskoj kada se otarasi tebe i tvojih lopova, poruke su koje je, među ostalima, Milanović poslao.

Milanović je, podsjetimo, jučer Pupovca nazvao prljavim jer je Zlatu Đurđević nazvao 'padobrankom'.

– To kaže čovjek koji je s 10.000 glasova hrvatskih Srba ušao u Sabor. U čije ime on govori? Na svakim izborima dobijem više glasova od hrvatskih Srba nego on. To je prizemni čaršijski lopovluk. Neka vrati one nekretnine u Preradovićevoj koje mu je moja vlada greškom dala, neka to prodaju i neka daju Srbima na Baniji. Zadnji je koji smije govoriti da je osoba koja je pravi sveučilišni profesor za razliku od njega padobranka. Što je učinila protivno zakonu? – kazao je u Rijeci predsjednik.