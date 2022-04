Pupovac: "Milanović izlazi izvan okvira ustavnih ovlasti. Glasovao sam za njega. Očekivao sam drugačiji mandat"

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a gdje je komentirao posljednji sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića nakon što se u javnosti pojavila informacija o tome da su inicijativu za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača podržali i neki hrvatski generali.

Na pitanje o tome treba li pomilovati Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, Pupovac je rekao kako se ne bi upuštao u to pitanje.

- Ono je od početka bila kombinacija političko-pravnog pristupa tome problemu, kako kod nas tako i u inozemstvu. Volio bih da se što je moguće prije odmaknemo od tog pitanja neovisno o tome kakva će u konačnici biti odluka predsjednika Republike, istaknuo je.

Komentirajući komunikaciju između premijera i predsjednika na tu temu, Pupovac je rekao da tu postoje očite razlike i one će ostati i nakon toga bez obzira kako to završilo.

- Način komunikacije, kultura komunikacije, držanje do Ustava i zakona je nešto sasvim drugo, Ovdje je, nažalost, predsjednik Republike započeo kavgu, krenuo argumentima koji napadaju blisku rodbinu ljudi koji su na funkcijama i istovremeno podriva autoritet predsjednika Republike, podriva autoritet Vlade i na taj način zapravo izlazi izvan okvira svojih ustavnih ovlasti i do određene mjere podriva same ustavne vrijednosti i ustavna pravila naše zemlje, rekao je Pupovac.

Meni je žao zato što sam jedan od ljudi koji smo glasali za Milanovića

Objašnjavajući svoju današnju izjavu o tome da Milanović prekoračuje svoje ovlasti i krši ustavni poredak, Pupovac je rekao da to krši po više osnova.

- Predsjednik Republike ne može nametati rješenje niti oko ovog, niti oko onog pitanja. Predsjednik Republike ne može biti vođa opozicije ili ponašati se kao vođa opozicije. Predsjednik Republike vodi računa o uravnoteženosti ustavnog poretka, to je njegova najznačajnija funkcija, a ne u destabilizaciji ustavno i političkog poretka unutar naše zemlje, kao što se to događa, ne samo u ovom slučaju, nego i nizu ranijih slučajeva. Meni je žao što to kažem zato što sam jedan od ljudi koji smo glasali za Zorana Milanovića. Očekivali smo sasvim drugačiji, progresivni mandat, a ne da predsjednik Republike postane glas najdesnijih snaga i birtijaškog načina govora o stvarima koje su od najveće ozbiljnosti i najbolnije prirode po naše društvo, naglasio je Pupovac.

Jedan od sukoba između premijera i predsjednika je upravo i oko imenovanja veleposlanika. Na pitanje dovodi li sukob između Pantovčaka i Banskih dvora u pitanje funkcioniranje države, Pupovac kaže da je to istina.

- Mi možemo doći u ustavnu krizu. Ako bi Vlada odgovorila "tuk na utuk" i ako bi se blokirali suradnja između institucija koja je neophodna i neizbježna onda bi to bilo dodatno opasno uz ovo što već dolazi. To se mora izbjeći. Kao dio vladajuće koalicija moja stranka i ja kao član te vladajuće parlamentarne većine i oni koji raspravljamo o našoj političkoj situaciji sasvim sigurno ćemo reći ono što i ovdje želim kazati - kazao je Pupovac i dodao da se treba suzdržati od bilo kojeg daljnjeg zaoštravanja i destabiliziranja ustavnog poretka ili blokiranja funkcioniranja institucija.

- Predsjedniku Milanoviću doista je, ja mislim, i po njega golema šteta ako što je moguće prije ne pronađe adekvatan, primjeren način komuniciranja u javnosti, s drugim državnim institucijama i ako to ne bude povod za razaranje tih institucija i njihove ustavne uloge, rekao je Pupovac u Dnevniku HRT-a.

