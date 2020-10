Dr. Srića: Policijski sat je nužan. Pa da vidim predsjedniče kako ćete me strpati u maricu

Saša Srića, internist pulmolog s KPB Jordanovac, koji je već u više navrata kritizirao neodgovorno ponašanje onih koji ne poštuju epidemiološke mjere, ovaj put je reagirao na izjavu predsjednika Zorana Milanovića poručivši mu da zbunjuje javnost i podcjenjuje trud liječnika.

- Brojke su i dalje izuzetno velike, pandemija bukti, broj hospitaliziranih i onih pacijenata na respiratoru se povećava, a broj preminulih je velik. Medicinske sestre i liječnici te pomoćno zdravstveno osoblje kao i svi zaposlenici u zdravstvu daju svoje maksimume i jednostavno održavaju zdravstveni sustav na sve klimavijim nogama.

Apeliram na pojedine političare koji svojim izjavama zbunjuju javnost i time podcjenjuju naš trud i izloženost prvenstveno misleći na predsjednika RH Zorana Milanovića koji je izjavio da sve one koji promišljaju o policijskom satu treba strpati u maricu je nedopustiva i autokratska.

Pa koliko činimo moji kolege i ja za zdravlje svakog građana i da smatram da je potreban u nužnosti i policijski sat pa da vidim predsjedniče kako ćete me strpati u maricu. Sugeriram kao liječnik s obzirom na vaše izjave u posljednje vrijeme da se testirate, ali ne na Covid i da se bavite poslovima predsjednika RH - poručio je dr. Srića putem Facebooka.

Podsjetimo, Milanović je danas prilikom polaganja vijenaca kod Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja na gradskom groblju Mirogoj poručio da "one koji spominju policijski sat treba strpati u maricu".

- Ovo je borba za zdravlje, ali prije svega za mentalno zdravlje čovječanstva. Mislim da one koji pričaju o policijskom satu treba strpati u maricu, baš izraz policijski sat, od toga se čovjeku koža naježi. Ne pratim iz dana u dan što se gdje događa, ali vidim da ljudi gube mentalno zdravlje. Oni koji to rade morat će se nositi s posljedicama tih odluka, ne želim čuti policijski sat. Ustavni sud je rekao svoje, ovaj način donošenja odluka stvara pravni nered. Bez ustavne podloge to se zove kršenje ljudskih prava. Uhićenje je provođenje zakona. Dolazimo do toga da nakon pola godine koristite izraz policijski sat. Zar to znači da će policajci s dugim cijevima ići okolo i hapsiti? – kazao je predsjednik Republike.

