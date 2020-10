Kolakušiću je Covid 'obična prehlada'; a europski portal pita: 'Kako možemo izabrati takve zastupnike'

Hrvatski europarlamentarac Mislav Kolakušić poslao je pismo svojim kolegama u Europskom parlamentu u kojem se žali što je sjedište Parlamenta zatvoreno zbog pandemije covida 19, tvrdeći da je ta bolest obična prehlada. Glavni argument mu je da ne poznaje nikoga tko je obolio od te bolesti.

"Deseci milijuna naših građana borili su se u brojnim ratovima da sačuvaju demokraciju. Milijuni naših građana žrtvovali su svoje živote za slobodu govora i slobodu kretanja, a mi zatvaramo vrata Parlamenta zbog straha od moguće prehlade", kaže se u Kolakušićevu pismu, koje je prenio portal Euractiv.

Kolakušić u svom pismu navodi "neospornu činjenicu", da unatoč tome "što poznaje nekoliko tisuća ljudi, ne poznaje nijednu osobu koja ima covid 19".

How can we elect such MEPs? Croatian MEP Mislav Kolakušić has sent a letter to his colleagues in the European Parliament complaining about the closure of the #EU House due to the new COVID-19 outbreak. For him, COVID-19 is just a cold while per... https://t.co/awH9O0P5bm #Europe pic.twitter.com/jjUThg4PAQ