Pulitzeri za velike novinske redakcije

Glavni novinarski Pulitzeri, očekivano, ove godine otišli su najvećim redakcijama, The New York Timesu i The Washington Postu. Za izvješćivanje u javnom interesu nagradu je dobila redakcija The New York Timesa, konkretno njihove novinarke Jodi Kantor i Megan Twohey za razotkrivanje hollywoodskih seksualnih predatora, uključujući u to i jednog od najutjecajnijih hollywoodskih producenata, kaže se u obrazloženju nagrade. Za prijelomu vijest nagradu je dobila redakcija The Press Democrata iz kalifornijskog grada Santa Rose za izvješćivanje o strahovitim požarima koji su zahvatili njihov grad i okrug Sonomu. Činili su to uspješno i zahvaljujući plasiranju fotografija i videa na društvene mreže kako bi što jasnije i u stvarnom vremenu prenijeli javnosti razinu tragedije.

Pokušaji diskreditiranja

Za istraživačko novinarstvo nagrađena je redakcija The Washington Posta za razotkrivanje navodne povijesti seksualnog zlostavljanja maloljetnih djevojki od jednog od kandidata za Senat te zbog prokazivanja pokušaja da se diskreditira novinare koji su radili na priči. Jasno je da su nagradu redakcije The New York Timesa i The Washington Posta dobile i za istraživanje ruskog utjecaja na američku predsjedničku kampanju nakon koje je izabran Donald Trump. Agencija Reuters dobila je nagradu za izvješćivanje iz svijeta, zaslužili su to praćenjem kampanje brutalnih ubojstava koja prate rat protiv droge filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea. Mnogima je vjerojatno manje poznato da se Pulitzer ne dodjeljuje samo za novinarstvo već i za nekoliko književnih žanrova, ali i za glazbu. Prvi put nagrađen je tako jedan reper. Kendrick Lamar dobio je Pulitzera za svoj album DAMN, za koji se u obrazloženju navodi kako je virtuozna kolekcija pjesama koja nudi dirljive vinjete kojima se bilježi kompleksnost života modernog Afroamerikanca.

Uzor i producent

Tko je Kendrick Lamar? Već u prvoj internetskoj enciklopediji, na početku teksta o nagrađenom reperu, klasična su obilježja glazbenika tog žanra. Rođen je u Comptonu, s osam godina gledao je kako njegovi idoli Tupac Shakur i Dr. Dre snimaju spot za i danas vrlo slušani singl California Love. Tu ga je u potpunosti “okrenulo” prema glazbi i rapu. Njegov otac Kenny Duckworth bio je član znamenite ulične bande Gangster Disciples, a obitelj je bila jako povezana s još jednom poznatijom bendom – Cripsima. Nekoliko majčine braće bili su članovi ove opasne skupine kojoj su glavni rivali Bloodsi. U svojim stihovima Lamar ističe kako nikada nije potpao pod taj utjecaj. A sam utjecaja ima, tolikog da mu neki pripisuju i “zasluge” za pobjedu Donalda Trumpa jer je dio njegove priče i to da ne ide na glasanje. Lamar je vrlo omiljen glazbenik kojeg hvali i Barack Obama, isto je činio i pokojni Prince. Veliki ljubitelj cerealija, bio je odličan učenik, imao je sve petice, upravo u školi koju je pohađao i njegov uzor i kasniji producent Dr. Dre. Dr. Dreu dopao se Lamarov Ignorance is Bliss, nastao je singl Compton, a ostalo je povijest – 12 Grammyja, uvrštenje na Timeovu listu stotinu najutjecajnijih ljudi u svijetu 2016. godine, sa singlom Humble dospio je na Billboardovu listu Hot 100.