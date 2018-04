The New York Times i The New Yorker dobili Pulitzerovu nagradu

List The New York Times i magazin The New Yorker zajednički su u ponedjeljak dobili Pulitzerovu nagradu za izvješćivanje u javnom interesu o hollywoodskom skandalu o optužbama za seksualno zlostavljanje protiv filmskog producenta Harvey Weinsteina, javio je BBC.

Ta izvješća potaknula su #Me Too pokret protiv seksualnog zlostavljanja u drugim djelatnostima.

Odbor za dodjelu nagrade je opisao rad novinara koji su razotkrili Weinsteina kao "eksplozivno, utjecajno novinarstvo koje je razotkrilo moćne i bogate seksualne grabežljivce".

The New York Times je podijelio i drugu nagradu s The Washington Postom za nacionalno izvješćivanje o navodnom ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016. i mogućem dosluhu ruskih dužnosnika i kampanje predsjednika Donalda Trumpa

Pulitzerova nagrada je najprestižnije priznanje u američkom novinarstvu, ustanovio ga je novinski izdavač Joseph Pulitzer, a dodjeljuje ih od 1917. Sveučilište Columbia u New Yorku.

Britanska novinska agencija Reuters dobila je Pulitzerovu nagradu za međunarodno izvješćivanje koje je otkrilo veze između filipinskog predsjednika Rodriga Duteretea i policijskih odreda za ubijanje kao i za fotografiju migrantske krize naroda Rohingya, izvijestio je Reuters.

List The Press-Democrat iz Santa Rose u Kaliforniji dobio je nagradu za prijelomnu vijest izvješćujući o šumskim požarima koji su prošle godine zahvatili kalifornijske vinogradarske okruge.

U domeni umjetnosti nagradu za roman "Less" dobio je Andrew Sean Greer, za dramu "Cost of Living" Martyn Majok, a za najbolju biografiju "Preirie Fires: The American Dream of Laura Ingalls Wilder" nagrada je otišla Carolini Fraser, za pjesništvo je nagradu dobio Frank Bidart za djelo "Half-light".

Kendrick Lamar je postao prvi reper koji je dobio Pulitzera, uzevši nagradu za glazbu za album "DAMN".