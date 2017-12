Incident u SAD-u: U pucnjavi ubijen jedan policajac, petero ranjenih

Nekoliko policajaca upucano je u incidentu kod Denvera, javili su američki mediji.

Ured šerifa u Douglasu objavio je preko Twittera kako je došlo do incidenta u kojem je stradalo više policijskih službenika te su uporozili građane da ostanu u svojim kućama i ne prilaze prozorima. Kasnije su objavili kako je u pucnjavi je ozlijeđeno petero policajaca, dok je jedan preminuo te su ozlijeđena još dva civila.

Vjeruje se kako je osumnjičeni također ubijen te da više nije prijetnja.

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS