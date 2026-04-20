Tukao šnicle u stanu, nije računao na susjeda s kratkim fitiljom. Brzo eskaliralo, razdvajala ih policija

Muškarac je na jugu Njemačke napao svog susjeda jer je on navodno preglasno batom lupao meso. Morala je biti pozvana policija kako bi riješila razmiricu koja se dogodila u Geiselhöringu, gradiću od šest tisuća stanovnika u Bavarskoj.

Policija je u nedjelju rekla da je 61-godišnji muškarac otišao do stana svog susjeda u subotu navečer, optužio ga za preglasno udaranje mesa batom, vrijeđao ga, a na kraju i ošamario. Pozvana je policija koja je zabilježila da se radilao o napadu, i morala je razdvojiti dvojicu susjeda, piše njemačka tiskovna agencija DPA.