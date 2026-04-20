NEOBIČNA RAZMIRICA

Tukao šnicle u stanu, nije računao na susjeda s kratkim fitiljom. Brzo eskaliralo, razdvajala ih policija

Dino Brumec
20.04.2026.
u 10:57

Razmirica se dogodila u Geiselhöringu, gradiću od šest tisuća stanovnika u Bavarskoj

Muškarac je na jugu Njemačke napao svog susjeda jer je on navodno preglasno batom lupao meso. Morala je biti pozvana policija kako bi riješila razmiricu koja se dogodila u Geiselhöringu, gradiću od šest tisuća stanovnika u Bavarskoj.

Policija je u nedjelju rekla da je 61-godišnji muškarac otišao do stana svog susjeda u subotu navečer, optužio ga za preglasno udaranje mesa batom, vrijeđao ga, a na kraju i ošamario. Pozvana je policija koja je zabilježila da se radilao o napadu, i morala je razdvojiti dvojicu susjeda, piše njemačka tiskovna agencija DPA.
tučnjava Njemačka

