Japan pogodio razoran potres, valovi došli do obale, ima žrtava: 'Bježite na brda'

Snažan potres magnitude 7,4 pogodio je more uz sjeveroistočnu obalu Japana, nakon čega su vlasti izdale upozorenje na tsunami za veći dio sjeveroistočne obale zemlje. Potres je zabilježen u blizini prefekture Iwate, a podrhtavanje tla osjetilo se stotinama kilometara dalje, uključujući i glavni grad Tokio. Prema podacima japanske meteorološke službe, epicentar potresa bio je oko 100 kilometara od obale Sanrikua, na dubini od 10 kilometara. Na japanskoj seizmičkoj ljestvici intenzitet je dosegao razinu 5+ od mogućih 7.

Nedugo nakon potresa prvi tsunamijski valovi zabilježile su vlasti u prefekturi Iwate. U luci Miyako izmjeren je val visine 40 centimetara, dok su stručnjaci upozorili da bi naknadni valovi mogli biti znatno veći. Meteorološka agencija procjenjuje da bi valovi visoki do tri metra mogli pogoditi pacifičku obalu Hokkaida i Iwatea.

Premijerka Sanae Takaichi hitno je pozvala stanovnike pogođenih područja da se sklone na viši teren i slijede upute službi za izvanredne situacije. U naknadnoj objavi osvrnula se i na potencijalne ljudske žrtve. "Prema prvim izvješćima, potvrđeno je da ima ljudskih žrtava i materijalne štete. Sada slijedi prikupljanje detaljnih informacija na temelju kojih ćemo koordinirati sve aktivnosti odgovora na katastrofu", poručila je.

Najstroža upozorenja izdana su za prefekture Iwate, pacifički dio Hokkaida te obalu prefekture Aomori. Upozorenja nižeg stupnja odnose se i na dijelove Aomorija, kao i prefekture Miyagi i Fukushima. Vlasti su istodobno pokrenule provjere nuklearnih elektrana u regiji. Za sada nema prijavljenih nepravilnosti u postrojenjima u Aomoriju i Miyagiju, dok je operator elektrane Fukushima Daini priopćio da nema problema u radu. Kontrole se nastavljaju i u elektrani Fukushima Daiichi, koja je teško stradala u katastrofalnom potresu i tsunamiju 2011. godine. Japanske vlasti upozoravaju i na mogućnost novih podrhtavanja tla te klizišta tijekom ostatka tjedna.