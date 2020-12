Prvi tanker s ukapljenim plinom na putu je iz SAD-a, evo kada stiže u Omišalj

Zakupljeni svi kapaciteti u sljedeće tri godine

Za iduće tri plinske godine zakupljen je sav slobodni kapacitet hrvatskog LNG terminala tako da nema više slobodnih kapaciteta. Zadnji koji su zakupili kapacitete hrvatskog LNG terminala su mađarski MET i katarski Power Globe Qatar LCC. Sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin, svake godine do 15. lipnja zainteresirani korisnici terminala mogu dugoročno zakupiti slobodne kapacitete uplinjavanja UPP-a na terminalu.

Plinska godina traje od početka listopada jedne do kraja rujna iduće godine, no kako LNG terminal na Krku s radom kreće početkom 2021. tako je plinska godina za njega 2020./2021. od 1. siječnja do 30. rujna 2021. Prema podacima tvrtke LNG Hrvatska, za plinske godine od 2023./2024. do 2026./2027. sredinom lipnja ove godine bilo je zakupljeno po nešto više od dvije milijarde kubičnih metara, a u plinskim godinama od 2027./2028. do 2029./2030. po nešto više od 1,1 milijardu kubika.