Prva ispovijest policajca ranjenog na Markovu trgu: "Žao mi je Bezuka, bio je zatrovan..."

Opraštam mladiću koji me teško ranio rafalom iz kalašnjikova na Markovu trgu ispred zgrade Vlade Republike Hrvatske. Opraštam mu iako je meni i mojoj obitelji nanio ogromnu bol. Žao mi ga je. Žao mi je što je svoj život prekinuo na tako strašan način. Tim riječima započeo je svoju ispovijest 33-godišnji policajac Oskar Fiuri koji je tog 12. listopada 2020. godine doslovno gledao smrti u oči, piše Moj Portal.

Naime, 22-godišnji Danijel Bezuk iz Kutine taj je dan oko 8 sati ujutro došao na Markov trg naoružan pištoljem i kalašnjikovom i zapucao prema policajcu Oskaru Fiuriu koji je čuvao ulaz u zgradu Vlade. Policajca Fiurija pogodila su četiri metka. Ruka mu je najviše stradala jer je spriječila da projektili prodru u abdomen i naprave štetu vitalnim organima. Bezuk je nakon pucnjave pobjegao, a njegovo su tijelo policajci pronašli na Tuškancu. Sam si je presudio.

- Bio sam na poziciji ispred zgrade Vlade RH i odjednom sam osjetio strašnu bol. Ruka mi je pala i doslovno visila. Kada sam podigao glavu, vidio sam mladića koji je u mene uperio kalašnjikov. Vidio sam da ima pušku i da me cilja. Bio je jako blizu. A onda je krenuo rafal. Počeo sam se bacati, radio sam sve živo kako bi izbjegao smrt, proradio je onaj instinkt za preživljavanjem. Kada sam pao na pod, jer više nisam imao snage, on je i dalje pucao po meni. Ispalio je dosta metaka, mene su pogodila četiri, a jedan mi je tako okrznuo lakat da se raspala kost. Tri su rane bile prostrjelne, a jedna ustrjelna. Ta je metak ostao u zdjelici. Ruka je ozbiljno stradala jer je riječ o vrlo opasnom oružju i posebnim mecima kalibra 5,45 mm. To je puščano zrno, taozvani kostolomac, koje putuje tijelom i radi veliku štetu. Taj metak mi je doslovno razorio tkivo, slomio kosti i živce koji prolaze kroz ruku..., priča nam policajac Oskar Fiuri s kojim smo razgovarali na terasi Daruvarskih toplica gdje se trenutno nalazi na terapijama.

Oskar je nakon ranjavanja vozilom saniteta prevezen u KB Sestara milosrdnica gdje su mu liječnici satima spašavali prvo život, a onda i ruku.

- Liječnici su mi rekonstruirali ruku i spojili živce. Bilo je pitanje hoću li uopće imati više ruku. Sada su mi ograničeni pokreti, ali je, naravno, puno bolje nego što je bilo. Liječnici su realni s obzirom na ozbiljnost ozljede te su mi rekli da ne mogu očekivati da će mi ruka biti kao što je bila - kazao nam je Oskar Fiuri koji je na dugotrajnom bolovanju.

Oskar je do sada prošao četiri vrlo teške operacije u KBC Sestara milosrdnica. Bolovi su, kaže, bili nepodnošljivi. Budući da su prisutni i dan danas, pije tablete protiv bolova.

- S druge strane navikao sam se na tzv. neuropatsku bol. Kada se vrijeme mijenja, bolovi se intenziviraju, tako da ne moram ni gledati vremensku prognozu - kaže Oskar Fiuri.

Fiuri je prvi put u Daruvarske toplice došao u travnju 2021. Dobio je svu potrebnu skrb, individualne fizikalne terapije, plivao je dosta u bazenu, a pomogao mu je i tzv. Pablo sustav, odnosno robotska neurorehabilitacija. Pablo je multifunkcionalan sustav uređaja sa senzorima koji pružaju rehabilitaciju fine i grube motorike.

- Svaka žrtva ima svoju priču i svaka patnja je teška na svoj način. Stoga smatram da je jako važno da oni koji su medijski eksponirani paze na izgovorene riječi kako ne bi došlo do sekundarne viktimizacije žrtava. Zato mi je žao tog mladića koji je pucao na mene. Jedan mi je svećenik pokušao objasniti taj njegov čin, a i činjenicu da sam preživio ovim riječima: Znaš, Oskare, Sotona je držao oružje mladića, a Bog je upravljao mecima" - rekao je mladi policajac koji smatra da je Brezak odrastao u zatrovanoj sredini.

- Umjesto da živi život tipičnog 22-godišnjaka, izlazi van, druži se s prijateljima, njega se "trovalo" stvarima koje on zapravo nije ni mogao razumjeti - rekao nam na kraju Oskar.

O samom događaju više toliko ne razmišlja, nema noćne more, ne vraćaju mu se slike kobnog dana na Markovom trgu, ali priznaje da ponekad razmišlja o motivima tog mladića, nije mu jasno zašto je baš na takav način išao rješavati probleme i zašto je baš on morao biti tamo kada je zapucao.

Oskar Fiuri rođen je u Zagrebu 1989. godine, a djetinjstvo i većinu života proveo je u Sesvetama. Trenutno završava specijalistički diplomski stručni studij kriminalistike gdje mu je ostalo još nekoliko ispita. Sada živi blizu Črnomerca sa svojom dugogodišnjom djevojkom Anom s kojom će se uskoro vjenčati. Otac mu je bivši policajac, a brat, kako kaže, "rođeni policajac" koji trenutno radi u Ravnateljstvu policije - Uprava za granicu.