Pružne građevine uputile pismo Vladi: 'Tražimo da se kvalitetno saniraju obveze PG-a bez ostavljanja dugova'

Predsjednik Sindikata hrvatskih željezničara, Ivan Forgač, uputio je pismo Vladi upozorivši na probleme s kojima se suočavaju već godinama, a i s problemima do kojih bi došlo da se PŽ izdvoji u tvrtku CERP. Pismo prenosimo u cjelosti:

Poštovani članovi Vlade RH,

Tvrtka Pružne građevine d.o.o., trenutno u vlasništvu HŽ Infrastrukture, zapošljava oko 1400 radnika i najveća je građevinska tvrtka u Hrvatskoj.

Radi dugogodišnje nemogućnosti sudjelovanja u projektima koje financira EU, PG i državni proračun dosad su izgubili više milijardi HRK. Sad Vlada želi izdvojiti tvrtku u CERP, kako bi se sudjelovanje PG-a u tim projektima omogućilo. Od početka upozoravamo na taj problem i želimo da se riješi.

Susjedna Slovenija je u startu izabrala kvalitetno rješenje, kojim je osnovana agencija za EU projekte pa vlasnička veza njihovog Železniškog gradbenog podjetja i Infrastrukture SŽ više nije ograničenje. Mi s rješenjem kasnimo 15 godina i izabrali smo opet mnogo lošiju opciju izdvajanja PG-a u CERP. Naime, HŽ Infrastruktura nema dovoljnih kapaciteta niti dovoljno iskustva za izradu i nadzor nad projektima. Osnivanjem agencije, ili tvrtke za EU projekte, došlo bi do mnogo bržeg i kvalitetnijeg projektiranja, prijavljivanja i izvođenja projekata.

Iako se izdvajanje PG-a u CERP najavljuje više od 3 godine, iako smo od početka pisali da tvrtka treba dobiti u vlasništvo nekretnine koje koristi, a ne plaćati najam HŽ Infrastrukturi, niti jedna nekretnina nije unesena u vlasništvo PG-a, a sada nam kažu da je prekasno, jer se takve transakcije ne smiju obavljati u manje od godinu dana prije promjene vlasništva. To je apsurdno, jer su propuštene 2 godine u kojima se to moglo učiniti i jer tvrtka i dalje ostaje u državnom vlasništvu. No to je tako kad Vlada prepušta nesposobnim i zlonamjernim ljudima u HŽ Infrastrukturi da o tome odlučuju.

Da je ekipi u HŽ Infrastrukturi stalo samo do toga da uništi Pružne građevine, kako bi te poslove mogli davati privatnicima (svima je jasno i zbog čega), svjedoči i izjava jednog od čelnika HŽ Infrastrukture, koji je nedavno dobio novi mandat, kako Pružne građevine, dok on odlučuje, neće kupiti niti tačke. Zaista je tako i bilo, mehanizacija Pružnih građevina je bez nabavke novih strojeva i neulaganjem u održavanje, u iznimno lošem stanju, tako da tvrtka, neće moći izvoditi veće radove na EU projektima, a upravo zbog izvođenja tih radova se izdvaja u CERP.

No međutim, Uprava HŽ Infrastrukture i sada postavlja zamku. Upozorili smo da su obveze PG-a tolike da bi, izdvajanjem u CERP odmah došlo do blokada od strane dobavljača i do stečaja. Ministar Butković je svjestan problema obećao pomoći. No traženje rješenja prepustio je HŽ Infrastrukturi. Pa je kao rješenje problema ponuđeno da se PG-u iz budućih ugovora isplati avans, ali uz zalog jedine nekretnine koju tvrtka posjeduje. Pokrilo bi se oko pola duga, dok bi se polovica reprogramirala s vjerovnicima. Najprije, ako tvrtka unaprijed potroši novac budućih ugovora, neće ih moći izvršavati. Tako se želi spriječiti i da PG nakon izdvajanja obnovi mehanizaciju sredstvima bankovnog kredita, jer će i dalje imati veliki dug, a jedina nekretnina kojom može jamčiti, već će biti u zalogu HŽ Infrastrukture. Znači, umjesto da dobije nekretnine koje oduvijek koristi i koje su pravni preci PG-a velikim dijelom i gradili, sad će ostati i bez jedine nekretnine koju ima u vlasništvu, a to je zemljište i radionice u Zaprešiću.

Pružne građevine, koje su već restrukturirane prije nekoliko godina, kada je bez posla ostalo oko 1000 radnika, ponovno su zapale u dug najvećim dijelom stoga jer država odbija izvršavati zakonsku obvezu kapitalnog održavanja pruga, radi čega tvrtka nema dovoljno prihoda, a željeznička mreža daleko brže propada, nego što se obnavlja kroz EU projekte.

Koliko Vlada želi pomoći PG-u svjedoči i to kako tvrtka prije nekoliko dana dobila i četvrtog člana Uprave. Kandidat jedne stranke vladajuće koalicije nije ušao u Upravu HŽ Infrastrukture pa je dobio utješnu nagradu imenovanjem u Upravu PG-a, čime se trošak poslovanja PG-a povećao za više od 500.000 HRK godišnje. Tako je dosad uhljebljeno desetak „stručnjaka“ u PG-u od strane uglavnom politike.

Bilo bi dobro da onda politika, kad već uhljebljuje, barem nastoji pomoći tvrtki, no umjesto toga, prepuštajući zlonamjernim ljudima u HŽ Infrastrukturi da kreiraju odluke, Vlada postaje sudionik u namjernoj devastaciji tvrtke od koje se očekuje da završi projekt rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosjeka na dionici pruge Dugo Selo-Križevci, na kojem je zapeo Tomislav Debeljak, a radi čega će država možda morati vratiti više od 1 mlrd HRK Europskoj uniji. Što i jest povod ovog izdvajanja PG-a u CERP.

Nismo protiv toga da se pronađe način sudjelovanja PG-a u EU projektima, od početka to tražimo.

No isto tako tražimo da se prije toga kvalitetno saniraju obveze PG-a bez ostavljanja dugova, da se u vlasništvo PG-a unesu nekretnine koje tvrtka koristi i da se osigura prijeko potrebna obnova mehanizacije, kako bi PG imao šansu na tržištu.

S obzirom da će Vlada ubrzo donijeti Odluku o izdvajanju PG-a u CERP, a ništa od uvjeta za uspješno poslovanje Pružnih građevina na tržištu nije ostvareno, prisiljeni smo pristupiti zakonskim prosvjednim aktivnostima, o čemu ćemo Vas blagovremeno izvijestiti.

S poštovanjem,

Ivan Forgač

Predsjednik