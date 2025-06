'Prozor života' postoji u nizu zemalja, ilegalan je u Nizozemskoj, najnaprednijoj u eutanaziji

Ono što Nijemci znaju već neko vrijeme – da beba ne mora umrijeti nakon porođaja ako je odbace, ili da može biti samo čudom spašena kao lani u Zaprešiću – mi smo otkrili tek sada kada je u "prozoru života" udruge Betlehem ostavljeno zdravo novorođenče. Nijemci to zovu Babyklappe, Babynest, Babykörbchen ili Babyfenster, a prve su 2000. otvorili u Hamburgu i Lübecku, da bi nastavili iduće godine u Berlinu i Karlsruheu, te stigli do njih stotinjak. Osim mogućnosti da bebu ostave u prozoru života, ondje imaju još tri opcije – da se dijete anonimno preda trećoj osobi te da se obavi posve anoniman ili pak povjerljiv porođaj – s tim da u svakom slučaju djetešce odmah ide udomiteljima. Njemačko etičko vijeće preporučilo je 2009. da se s tom praksom prekine jer krši pravo djeteta da sazna svoje podrijetlo, ali se pokazalo da socijalne službe i humanitarne organizacije uspijevaju doći do majki napuštene djece te se sada poduzimaju napori u tom smislu.