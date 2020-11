Protekle krizne sezone, Hrvatska je potvrdila status turističke velesile

Možda nikada ranije nije toliko pozornosti bilo usmjereno prema hrvatskom turizmu kao ove godine kad se uhvatio u koštac s izazovima i posljedicama pandemije izazvane virusom COVID-19. Pandemija je utjecala na svjetsko gospodarstvo, a turizam kao gospodarska grana bio je pod posebnim povećalom u onim zemljama u kojima turizam ima veliki udio u nacionalnom BDP-u. Naime, upravo zemlje kao što su Hrvatska, Grčka, Cipar i druge mediteranske destinacije našle su se pred prijetnjom da se smanji otpornost ekonomije na posljedice pandemije. Iz tog razloga, svaka dobra vijest, svaki turist više i svaki prihodovani euro više ove godine kao da se prati pod posebnim povećalom.

Upravo ovih dana, njemački autoklub ADAC objavio je rezultate koji su u Hrvatskoj dočekani s oduševljenjem i nadom u još bolju 2021. Prema rezultatima istraživanja koje je ADAC proveo na uzorku od 350 000 upita članova ADAC-a u razdoblju od svibnja do rujna 2020., pokazuje se kako su Njemačka i Hrvatska apsolutni pobjednici sezone te omiljena odredišta za godišnji odmor.

Prema istom istraživanju Hrvatska je zauzela visoko treće mjesto kao omiljena auto-destinacija za godišnji odmor. Da je Hrvatska poželjna auto-destinacija za njemačke turiste (najvažnije turističko tržište za Hrvatsku) utjecala je zasigurno i činjenica što je Hrvatska pravovremeno pokrenula internetski portal ENTER CROATIA koja je turistima olakšavala brži i sigurniji ulazak u zemlju. Ne zaboravimo da je u vrijeme 'lockdowna' turizam praktički nestao preko noći na globalnoj razini, ali pravovremenim i pravovaljanim potezima HTZ-a, Ministarstva turizma i sporta te ostalih dionika, hrvatski turizam je kroz kampanje 'Croatia Long Distance Love' te 'Enjoy The View From Croatia' pripremala teren i osluškivala situaciju na turističkom tržištu, ne bi li na vrijeme uskočila kao predstavila se kao 'corona-free' zemlja (op.a. do početka srpnja ukupan broj zaraženih bio je u Hrvatskoj nešto više od 3000 slučajeva). Upravo ta činjenica da se Hrvatska uspjela promovirati kao zemlja s niskim rizikom od koronavirusa te pokretanjem na taj način, te da je pokretanjem web stranice (ENTER CROATIA) koji je auto-turistima olakšavao lakši ulazak u Hrvatsku, u konačnici rezultira ovako dobrim rezultatima.

Naime, prema ADAC-ovom istraživanju Hrvatska je na trećem mjestu s 14,3% upita što je porast od gotovo 50% upita u odnosu na lani kada je broj upita iznosio 9,6%. Očekivana dominacija upita bila je vezana uz Njemačku i to od 33,3%, dok je lani iznosio 29,9%. Na drugom mjestu se nalazi Italija, ali s negativnim trendom i padom lanjskih 18,8% na ovogodišnjih 14,9%, što je svega 0,6% više od rezultata koji je zabilježila Hrvatska. Potvrdu o visokoj poziciji Hrvatske i njezina turizma govori i podatak da je ADAC-ov poredak po regijama na prva dva mjesta naveo dvije hrvatske regije, a to su Istra i Dalmacija.

Uzmemo li u obzir navedeno, te rezultate HTZ-a putem sustava eVisitor onda možemo primijetiti kako je tijekom prva tri kvartala ove godine zabilježeno 39,2% broja dolazaka i 50,9% ostvarenih noćenja u odnosu na lani u isto ovo vrijeme. Srpanjski rezultati bili su još bolji i na razini 60% lanjskih rezultata, dok konkurentske zemlje poput Španjolske i Grčke na razini između 20-25% lanjskih rezultata, dok je Cipar zabilježio nevjerojatno niskih 2% u odnosu na srpanj 2019. Navedeni rezultati svakako se mogu interpretirati zajedno s ADAC-ovim rezultatima istraživanja, a uzmemo li činjenicu da je Hrvatska inače prvenstveno auto-destinacija, onda niti ne čudi što je i ove godine najveći udio ostvaren na tržištima Njemačke, Slovenije, Poljske, Češke i Austrije. Također, u godini kada su letovi avionom svedeni na minimum, onda i geografija igra veliku ulogu, a položaj Hrvatske zasigurno je bio povoljan za brojne

europske turiste koji su zbog blizine najčešće se odlučivali za Rovinj, Medulin, Poreč, Mali Lošinj, Crikvenicu, Umag, ali i Vir. Upravo je Vir jedan fenomen kao destinacija koja je prošla s minimalnim negativnim posljedicama na turizam uzrokovanih korona virusom jer osim čiji su posjetitelji zapravo auto turisti, ujedno je i destinacija koja je lider u Hrvatskoj po pitanju nekomercijalnog smještaja od čega velika većina vlasništva se odnosi na strance.

Također, rezultate možemo opravdati i činjenicom da je ove ljetne sezona vladala jedna sinergija među turističkim djelatnicima u Hrvatskoj, i to gotovo na svim razinama, od hotelijera preko ugostitelja do turističkih agencija i brodara, želeći pridržavanjem epidemioloških mjera pojačati percepciju Hrvatske kao 'corona-free' zemlje u kojoj su auto turisti dobrodošli. Štoviše, brojni auto kampovi na tragu dobre sezone i s dosadašnjih ostvarenih 57% u odnosu na lani, odlučili su produžiti sezonu i ostati otvoreni duže nego što su to planirali na početku godine prije pandemije.

Dakle, ova turistička sezona zasigurno nije onakva kakva je bila planirana krajem 2019. i početkom ove godine, ali uslijed situacije izazvane pandemijom, brzom reakcijom i raspletom povoljnim raspletom događaja može se govoriti o relativno uspješnoj turističkoj godini. Činjenica je da je Hrvatsku u prvih devet mjeseci posjetilo 7,38 milijuna turista koji su ostvarili preko 52,4 milijuna noćenja. Prema riječima direktora HTZ-a Kristjana Stančića, ova godina će uprihoditi oko 57% u odnosu na lani, ali i to će biti dovoljno da se realiziraju promotivne kampanje za 2021. Također, ove godine hrvatski turizam se još više okrenuo domaćim turistima nego prethodnih godina, a to se najbolje vidi i kroz još uvijek aktualnu kampanju HTZ-a 'Tjedan odmora vrijedan'. Ova kampanja, kao niti jedna kampanja ranije nije pobudila više interesa domaćih turista za otkrivanjem Lijepe Naše, i to ne samo razvikanih mjesta, nego i malenih te šarmantnih mjesta diljem zemlje.

U svakom slučaju, turistička godina koja se pomalo bliži kraju svakako je bila drugačija i izazovnija nego li brojne turističke godine ranije. Kada je većina zemalja svijeta proglasila 'lockdown', turizam kao da je preko noći nestao i u tom trenutku da je Hrvatskoj netko ponudio i upola slabije turističke rezultate od ovih koje je trenutno ostvarila u 2020., vjerojatno bi se ozbiljno razmišljalo o tome da ih se objeručke prihvati zbog neizvjesne budućnosti. Tako da na valu dobrih ovogodišnjih rezultata, ne prestaje nam ništa drugo neko turističku 2020. završiti uspješno putem još uvijek aktualne kampanje i tijekom adventskog razdoblja te tako optimističko dočekati turističku 2021. godinu. Naime, baš sada se dijele karte za novu (nadamo se pandemijsku) sezonu, a Hrvatska ima sve izglede da zadrži svoje pozicije na prestižnim indeksima najatraktivnijih turističkih zemalja brendova.