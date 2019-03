Prosvjednike vodi ultradesni nasilnik Boško Obradović, to koristi samo ‘voždu’ Vučiću

Ako misle da nasiljem mogu ostvariti političke rezultate, varaju se. Naišli su na tvrd orah. Država Srbija neće dozvoliti da se nasiljem ugrožava bilo koga. Ako misle siledžijstvom, fizičkim napadima na ljude ostvariti političke rezultate, grdno se varaju. Ja se borim za Srbiju, ne plašim se njih, tajkuni hoće ponovo na vlast, jer se boje i jer su opljačkali cijelu Srbiju. Nije mi problem to reći javno, ljudi u Srbiji mogu vidjeti koliko su Đilas i Jeremić opljačkali, a Obradović je običan sitan fašist i nasilnik”, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na jučerašnjoj izvanrednoj konferenciji za novinare, nakon što su u subotu navečer kada je skupina prosvjednika upala u zgradu Radio-televizije Srbije prosvjedi protiv njegove vladavine izmakli kontroli.

Dok je Vučić govorio, okupljeni su klicali: „Zdravo slobodni Beograde, zdravo slobodna Srbijo“. Čuli su se i povici „lopove“, „ostavka“, „gotov je“… Pozivali su Vučića i da iziđe i obrati se okupljenim prosvjednicima, no on to nije učinio.

Brnabić: Vandalski čin

Politička situacija u Beogradu i Srbiji eskalirala je tijekom proteklog vikenda nakon što su napetosti rasle iz tjedna u tjedan. U kojem smjeru sve to ide pokazao je i subotnji prosvjed „1 za 5 milijuna“, 15. u nizu, kada je dio prosvjednika nasilno ušao u prostorije RTS-a. A sve je počelo kao i svaki prethodni prosvjed kada su organizirane prosvjedne šetnje Beogradom. Plan je bio da u sklopu te šetnje prosvjednici na dva sata blokiraju zgradu RTS-a i tako ukažu na činjenicu da državna televizija ignorira prosvjede koji iz subote u subote okupljaju sve veći broj građana i šire se diljem Srbije.

U jednom trenutku skupina prosvjednika, među kojima je bio i predsjednik političke stranke Dveri Boško Obradović, ušla je u RTS. Za njima je krenuo dio prosvjednika, a onda su se u RTS-u našli i lideri oporbe.

– Mislim kako to, izuzev čina Obradovića, nije bilo planirano nego se sve dogodilo spontano – rekao nam je jedan beogradski novinar, koji je želio ostati anoniman, pojašnjavajući što se događalo u subotu u RTS-u.

Na snimkama unutar prostorija RTS-a vide se prosvjednici, Obradović koji se okupljenima obraća megafonom, ali i prosvjednik s fantomkom preko lica kao i osoba s motornom pilom u rukama. Čuli su se i povici „Vučiću, lopove“, „Tražimo ostavke“, „Uhapsite Vučića“, „Bujoševiću, odlazi“ … Na fasadu zgrade RTS-a bačena su jaja. Okupljeni su prije svega tražili ostavku generalnog direktora RTS-a Dragana Bujoševića kojega smatraju jednim od najodgovornijih za to što državna televizija ne izvještava o prosvjedima, ali i za činjenicu što oporba ne može dobiti priliku da iznese svoja mišljenja u njihovim programima. Zanimljivo je i kako je u vrijeme nasilnog ulaska prosvjednika RTS normalno emitirao svoj program i puštao filmove i serije. Ubrzo se pojavila policija, žandarmerija kao i specijalna policija pa su prosvjednike izveli iz zgrade pri čemu je jedna osoba i uhićena.

– Najoštrije osuđujem nasilje Saveza za Srbiju i jednog dijela sudionika prosvjeda „1 od 5 miliona“ koji su upali u zgradu RTS-a preteći novinarima i urednicima javnog servisa. Ovaj vandalski čin Đilasa, Obradovića, Jeremića jasno pokazuje da od prvog dana planiraju izazvati nerede želeći na nasilan način smijeniti legitimno izabranu vlast. Srbija je demokratska zemlja u kojoj građani imaju pravo mirno prosvjedovati, ali nitko nema pravo demolirati javni servis i ugrožavati živote novinara. Država neće tolerirati nasilje – rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.

Poslije subotnjih događaja postavlja se i pitanje tko zapravo organizira prosvjed „1 od 5 milijuna“. Naime, prosvjedi su započeli nakon što je pretučen lider političke stranke “Levica Srbije“ Borko Stefanović. Iz subote u subotu oni su bili mirni i održavali su se bez ijednoga incidenta, ali nitko od političara nije se nametnuo kao nekakav lider oporbe u borbi protiv Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS). Tijekom upada u zgradu RTS-a kao lider prosvjednika postavio se Boško Obradović koji predstavlja ultradesničarsku stranku Dveri. S obzirom na sve to, sada mnogi postavljaju i pitanje odlaze li prosvjedi u Beogradu u neželjenom smjeru, odnosno, kreće li radikalizacija prosvjeda koja bi mogla dovesti i do određenih sukoba na ulicama. Vidjelo se to i jučer kada se za vrijeme konferencije za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ispred zgrade predsjedništva održavao se još jedan prosvjed. Dok je Vučić govorio čuli su se razni povici i zvuci zviždaljki. Ponovno je došlo do naguravanja i koškanja s policijom, a bačen je i suzavac. Tražene su smjene čelnika RTS-a, ali i Vučića i cijele vlade Srbije. Prosvjednici su prošli sve zaštitne ograde i probili se do samih ulaza u zgradu Vlade, gdje su im ulaz priječili policajci svojim tijelima. Koliko je situacija bila ozbiljna, govori i podatak da su novinari poslije konferencije morali ostati u zgradi predsjedništva jer su svi ulazi i izlazi bili blokirani. Prosvjednici su najavili i to da ništa nije gotovo i da vlast u Srbiji treba očekivati nove prosvjede.

– Kada imate predsjednika koji odbija bilo kakav razgovor s oporbom, a kojima je osnovni zahtjev da se preciziraju uvjeti izbora, onda je ovo očekivan scenarij. Izvještavanje medija u Srbiji je stravično. Nisu pomogle ni izjave Vučića koji dodatno podgrijava atmosferu. Govorilo se kako prosvjedi nemaju rezultata, a samim tim niti svrhe. Sada se to sve mijenja – rekao je zastupnik u Skupštini Srbije Žarko Korać.

Ipak, usprkos svemu istaknuo je da ne očekuje eskalaciju situacije u Srbiji, ali i kako je definitivno subota 16. ožujka početak drukčijeg političkog puta u Srbiji i prosvjeda koji dobivaju jednu sasvim drugu dimenziju.

– Činjenica je da prosvjedi nemaju definirane i jasne lidere s tim da se u zgradi RTS-a isticao Boško Obradović koji je inače vrlo nasilan i agresivan. Međutim, pitanje je i koliko on građana zapravo predstavlja s obzirom na političku snagu svoje stranke – rekao je Korać dodajući kako uvijek treba imati na umu činjenicu da je teško kontrolirati masu i kako među ljudima uvijek ima i onih koji su spremni na sve. Dveri su na izborima dobile pet posto glasova i imaju sedam zastupnika u parlamentu koji ima 250 članova.

Prosvjednici bez kontrole

Govoreći o prosvjedima i događanjima u Beogradu hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako nasilni prosvjedi zapravo odgovaraju samo Aleksandru Vučiću i kako ih on raznim metodama, pa i svojim izjavama, na neki način i izaziva. I on kao problem ističe nedostatak političkih lidera prosvjeda.

– Na prosvjedima u Beogradu, kao uostalom i onima u Podgorici, Tirani ili Parizu, nema lidera pa je tako nejasno s kim će Vučić razgovarati ako prosvjedi i daju nekakav rezultat. Tko je osoba koja će tada iznijeti neke zahtjeve prosvjednika, artikulirati ih, ali i držati prosvjednike pod kontrolom. Kada do toga dođe, među prosvjednicima u Srbiji doći će do novih podjela – kaže Puhovski.

Zanimljivo je i to da nijedno veleposlanstvo u Srbiji nije na bilo koji način osudilo upad prosvjednika u zgradu RTS-a što je, kako mnogi kažu, također više nego znakovito. Kada je riječ o prosvjedima u Beogradu, treba imati na umu i činjenicu kako je i režim Slobodana Miloševića pao na sličan način. Isto tako i danas se mnogi sjećaju i prosvjeda na samom početku 90-ih kada je na ulice Beograda izašla i tadašnja JNA s tenkovima.