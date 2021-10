Zvonili ministru na vrata, intervenirala policija. Beroš: Oprostite, potresen sam, prosvjednici su pred kućom moje obitelji

Policija je večeras bila na adresi ministra zdravstva Vilija Beroša jer je nekolicina ljudi u 19 sati došla protestirati pred njegovu kuću i neki od njih zvonili su mu na vrata. Kod kuće su bili njegova supruga i djeca, a ministar je bio još u Saboru.

Osobe koje su došle pred Berošev stan to su učinile u znako protesta zbog mjere obavezne covid potvrde za ulazak u bolnice, preciznije, činjenica da bez covid potvrda ili testiranja ne mogu u bolnicu ni roditelji hospitalizirane djece.

Ministar Beroš nakon njihovog je prosvjeda sinoć dao priopćenje:

"Ni ministarstvo zdravstva niti epidemiolozi nisu ograničili vrijeme trajanja posjeta vašoj bolesnoj djeci. Zato, dragi roditelji, ne kucajte na otvorena vrata ministra. Svaka bolnica i zdravstvena ustanova organizira način i trajanje posjeta vašoj bolesnoj djeci“ , poručio je u som priopćenju Beroš.

Dodao je i da su Stožer Civilne zaštite i epidemiolozi odredili su da svi roditelji bolesne djece koja se liječe u hrvatskim bolnicama i zdravstvenim ustanovama moraju ispunjavati epidemiološke uvjete kao i svi posjetitelji, odnosno posjedovati EU COVID putovnicu kao dokaz da su cijepljeni ili preboljeli koronu, odnosno da su testirani na COVID-19. Način organiziranja posjeta bolesnoj djeci, vrijeme posjeta i trajanje organizira svaka od ustanova u skladu sa svojim organizacijskim i prostornim mogućnostima i o tome su dužni obavještavati roditelje malih pacijenata.

„Razumijem nezadovoljstvo roditelja ako se osjećaju nepravedno zakinuti za mogućnosti češćeg ili dužeg posjeta svojoj bolesnoj djeci i uvijek ću, kao liječnik, ministar i roditelj biti uz njih, ali ne mogu prihvatiti način na koji izražavaju svoj protest“ - kaže ministar zdravstva pred čiji su obiteljski dom došli prosvjednici. „Mjesto za rješavanje ovakvih pitanja može biti Ministarstvo zdravstva, a ne domovi članova Stožera ili bilo kojeg državnog tijela. Demokracija podrazumijeva dijalog, propitivanje svih odluka i traženje odgovornosti svakoga od nas koji obavljamo javne dužnosti, ali nasilje nad domovima, prijetnje i ugrožavanje članova naših obitelji i drugih građana ne smije biti obrazac ponašanja. Još je tužnije što se u tu povorku roditelja ukrcavaju i neki drugi koji imaju posve druge ciljeve, a ne dobrobit djece“ - ističe ministar zdravstva.

Prosvjedu pred ministrovim domom prethodio je javni poziv dan ranije, kojeg je preko Facebooka uputio Ivan Pokupec, najavivši i dalja okupljanja pred domovima članova Stožera civilne zaštite.

"Ponovno je, kao i prošle godine, roditeljima omogućeno da sa svojom djecom koja su na bolničkom liječenju budu - 15 minuta. No ovaj put uz dodatni uvjet: covid potvrdu. Majkama i očevima koji ju nemaju se POTPUNO zabranjuje ići k djeci. Barem je takva situacija u općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici. Kao i prošle godine, za to nema niti jednog znanstvenog, epidemiološkog, niti moralnog argumenta. No ovaj put dodatni uvjet služi prisili zabrinutih roditelja na cijepljenje.

A predmet ucjene su, ni manje ni više, nego bolesna djeca.

Pa ako se stožeraši ne libe priuštiti 23 sata i 45 minuta straha i stresa bolesnoj djeci i njihovim roditeljima, ne trebamo se ni mi libiti podijeliti svoje mišljenje s njima.

Stoga ćemo od sutra nadalje svaki dan u nenajavljeno vrijeme posjetiti kućnu adresu jednog člana stožera na 15 minuta te njima, njihovim obiteljima i susjedima dati do znanja što mislimo o teroru koji provode nad nama, našim obiteljima i susjedima

Vrijeme i mjesto sutrašnjeg kućnog posjeta najavljujemo zbog potreba medija:

u 19 sati posjećujemo gospodina ministra šatoraško-prozorskog zdravstva, Vili Beroš", najavio je Pokupec u jučerašnjoj objavi na Facebooku.

BEROŠ U SABORU - Oprostite ako sam malo uzbuđen pri odgovaranju, no javljeno mi je da su prosvjednici pred mojom kućom u kojom mi se nalazi obitelj - kazao je to malo prije 20 sati ministar zdravstva Vili Beroš u Saboru tijekom današnje rasprave o Vladinom Izvješću o učincima provedbe epidemioloških mjera od lipnja do kraja kolovoza ove godine, koja traje cijeli dan. U raspravi koja traje već 11 sati oporbeni zastupnici oštro kritiziraju ministra Beroša nezadovoljni kako upravlja krizom uzrokovanom korona virusom.

