Prosvjedi u Srbiji se šire, vlast odlučna u ignoriranju zahtjeva: 'Vučić će nekako morati odgovoriti'

Vlast u Srbiji kao da mnogo ne zabrinjava manifestacija nezadovoljstva građana na ulicama. Ponavlja se situacija iz prethodnih ciklusa protesta, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prosvjednicima poručivao kako se mogu slobodno okupljati i šetati koliko god žele, samo da „ne uništavaju ništa oko sebe". Kao slikovit primjer takvog odnosa može se uzeti i najnovija izjava vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića kako će, iako je najavio da će ga ukinuti na zahtjev predsjednika Srbije, nastaviti s emitiranjem reality serije „Zadruga", jer za to nema nikakvih zakonskih prepreka.

Prkosan stav vlasti izgleda da je bio signal i dijelu oporbe koja podržava proteste da najave radikalizaciju građanskog okupljana i proširenje protesta na više mjesta u Srbiji. U praksi bi to trebalo značiti, kako obavještavaju iz oporbenog tabora, proteste slične onima koji su se dogodili protiv rudarsko-investicijskog projekta Rio Tinto.

Proširenje protesta

Vlast u Srbiji očito nema namjeru ispuniti ništa od zahtjeva protesta i čelnici oporbe zato ističu da će uz pomoć protesta zaustaviti nasilje ili će stati Srbija.Protesti će se stoga ove subote 17. lipnja, pored Beograda, održati i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Kako za DW primjećuje Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, protesti u Srbiji su još uvijek u tijeku i kako je teško govoriti o njihovim dometima. Ali je, kaže, „najveći uspjeh do sada odlučnost ljudi da stanu iza tih zahtjeva“.

POVEZANI ČLANCI:

Radikalizacija je pritom mač s dvije oštrice, kaže Popović. „Veliki broj ljudi izlazi na ulice poštujući činjenicu da su to mirni protesti. Trebalo bi zato izbjegavati riječ radikalizacija, ali sigurno je da se mora osmisliti nešto novo što će jednostavno korespondirati s razvojem situacije", smatra naš sugovornik.

Vučić je jako uzdrman

„Protesti skrivaju veliki energetski potencijal ali mislim da su oni i dosta osjetljivi. Ne znam, naime, ako oporba potpuno preuzme proteste, koliko će se u tom slučaju građani htjeti svrstavati uz određene političare i njihove poruke i namjere", primjećuje novinar Đorđe Vlajić.

>> VIDEO Prosvjed 'Srbija protiv nasilja': Građani uzvikuju 'Vučiću, odlazi' (snimila Lana Stanisavljević)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kada je riječ o širenju protesta, Đorđe Vlajić u izjavi za DW skreće pažnju na to da su se protesti već proširili i na druga mjesta u Srbiji. „To pokazuje da se otpor građana širi. Ali, dio građana zaista pokazuje nezadovoljstvo što je to previše mirno i što taj pritisak nije radikalniji. S druge strane ima i onih koji nisu za oštre sukobe s vlastima. Vučić s treće strane pokušava uvesti razdor među građane i pri tome satanizirati oporbu. Kao konačni rezultat imamo činjenicu da je Vučić jako uzdrman ovim protestima i on će nekako morati odgovoriti na ono što građani traže“, ističe Vlajić.

Dragan Popović ipak smatra da „vlast prikriva strah tom glumljenom odlučnošću". Zato je, kako kaže, i porasla razina nasilja, jer je to oduvijek dio politike radikala. „Suočili su se s nečim s čim ne znaju što učiniti. Toliko veliko i evidentno nezadovoljstvo i upornost građana njih navodi da posegnu za antidemokratskim sredstvima“, upozorava Popović.

Sukob dvije volje

„Mislim da vlasti neće učiniti nijedan ustupak", kaže Đorđe Vlajić, ali i dodaje da što će duže ovi protesti trajati, vlast biti sve slabija, a pritisak sve veći. „Zato oni sada imaju namjeru obeshrabriti građane, da im pokažu da je to uzaludno i da ih natjeraju da odustanu od protesta. To je sada sukob dvije volje: volje građana da pokažu nezadovoljstvo i zatraže da se nešto mijenja, i vlasti koja želi konzervirati sadašnju situaciju“, napominje Vlajić.

POVEZANI ČLANCI:

Aleksandar Vučić proteste pokušava razvodniti prije svega najavama izvanrednih izbora, istodobno nudeći oporbi nekakav dijalog. Međutim, obje stvari se plasiraju u javnost kao potpuno neobavezne i neslužbene informacije, jer niti opozicija dobiva nekakav službeni poziv na dijalog, niti se izbori bar za sada ozbiljno razmatraju. Sve je ostalo na nekim maglovitim ponudama s Vučićevih javnih nastupa i, kako kaže Dragan Popović, „taj poziv na dijalog prije svega nije iskren“.

„On dolazi od ljudi koji već deset godina tendenciozno uništavaju i samu mogućnost dijaloga u zemlji. Čak i ako bi bilo nekog dijaloga, očekivao bih da oni budu uz neke međunarodne posrednike, jer je teško očekivati bilo kakve rezultate dijaloga koje će organizirati sama vlast. Što se tiče izbora, mislim da su ovog puta prozreti, da to neće proći i da nitko osim njega neće izaći na te izbore, ako se ne ispune barem neki zahtjevi protesta“, kaže Popović za DW.

Vanjski i unutarnji pritisak

Najava izbora je, kako ocjenjuje Đorđe Vlajić, više prijetnja oporbi nego što je to realna opcija. „Aleksandar Vučić je sada i pod pritiskom da završi neke stvari oko Kosova, a izbori su samo dalje odlaganje te priče. To je nova doza pritiska. Najavljeno podmićivanje građana je samo njegov pokušaj da nekako oslabi ovaj unutarnji pritisak na sebe. Ponuda dijaloga je ono što se u šahu zove otrovna figura na ploči i pokušaj podjele oporbe, što bi na kraju trebalo razvodniti proteste i izbjeći ispunjenje zahtjeva“, zaključuje Đorđe Vlajić.

>> VIDEO Peti u nizu prosvjed "Srbija protiv nasilja"