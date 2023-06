Ocu 13-godišnjeg ubojice iz Srbije blokirana imovina kada se doznalo što je iz zatvora učinio

Obitelj trinaestogodišnjeg dječaka iz Beograda, koji je 3. svibnja pucao u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, dala je punomoć da se sva njihova imovina prepiše na rođake. To je ovjerio javni bilježnik, no obitelji ubijene djece odlučile su podnijeti privatne tužbe te zatražiti da se roditeljima 13-godišnjeg ubojice privremeno oduzme imovina. Informacije su to portala Nova.rs koji piše i kako je sudac Višeg suda u Beogradu donio rješenje o određivanju privremenih mjera na prijedlog obitelji ubijene djece.

Ocu 13-godišnjaka time se zabranjuje raspolaganje nekretninama i pokretninama koje ima u vlasništvu, a riječ je o stanu u Beogradu, dijelovima poslovnog prostora u Beogradu i motornom vozilu. Privremene mjere trajat će do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka.

VIDEO Građani Beograda: Djeco, oprostite nam što smo dopustili da odrastete u ovakvim uvjetima

Naime, otac V.K. tereti se za teško djelo protiv opće sigurnosti. Sumnjiči ga se da nije adekvatno čuvao oružje koje je posjedovao, a iz kojeg je ubijeno deset osoba.

Podsjetimo, 13-godišnji učenik pucao je 3. svibnja oko 8.40 sati u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu. Riječ je o učeniku sedmog razreda rođenom 2009. godine. U pucnjavi je ubijeno devetero djece i zaštitar, dok je više osoba ranjeno.

Krajem svibnja, obitelj 13-godišnjaka oglasila se preko odvjetnice Irine Borović.

"Tog 3. svibnja zavladala je vječna tišina u kojoj svaki dan jecamo nijemi od neizlječive boli i tuge za svakim nevino stradalim djetetom i za Draganom koji je s toliko ljubavi čuvao djecu. Duboko i najiskrenije žalimo i izražavamo sućut svakoj obitelji zbog njihovog gubitka, a koji je i svaki naš gubitak. Zauvijek u tuzi", stajalo je u poruci.

