Proslava Putinovog 70. rođendana obavijena velom tajni: Među darovima koje je dobio i traktor

Ruski predsjednik Vladimir Putin 7. listopada proslavio je svoj 70. rođendan. Kako je zapravo proslavio rođendan, ostaje obavijeno velom tajni. Ono što se zna, nije bilo velikoga slavlja. Toga dana sastao se s čelnicima iz Armenije, Bjelorusije, Tadžikistana i Uzbekistana - u St. Petersburgu. Ipak, posebnost ovogodišnjeg summita bili su rođendanski darovi koje su neki čelnici dali ruskom predsjedniku.

Primjerice, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko poklonio mu je traktor. Naime, traktori su bili ponos bjeloruske industrije. Lukašenko je rekao novinarima da je u svom vrtu koristio model sličan onom koji je poklonio Putinu. Nije jasno kako je ruski čelnik odgovorio na dar.

Tadžikistanski vođa mu je pak poklonio hrpu lubenica, piše NYT.

The President of Tajikistan apparently gave President Putin two pyramids of melons 🍈 🍉 pic.twitter.com/ogvnHmzFpn