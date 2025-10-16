Proglasili su ih ekstremističkom organizacijom a sada uvjerljivo vode u jednoj saveznoj pokrajini

Parlamentarni izbori u Saskoj su za godinu dana, ali da su se održali u nedjelju, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila bi 40 posto glasova, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa). Od početka rujna AfD je napredovao za jedan postotni bod u saveznoj zemlji, koju je Služba za zaštitu ustava formalno klasificirala kao ekstremističku organizaciju. U istraživanju Instituta Insa, Kršćanski demokrati (CDU) popularnog premijera Reinera Hasselofa pali su za isti iznos, na 26 posto podrške.

Sljedeća je ljevica s 11 posto, odnosno Socijaldemokrati (SPD) i Savez Sarah Wagenknecht (BSW) sa po šest posto. Sve stranke su odavno isključile mogućnost bilo kakve suradnje s AfD-om. S rezultatom koji predviđa novo istraživanje, većinska koalicija ostalih stranaka je teoretski moguća. CDU, međutim, ne namjerava surađivati ​​ni s ljevicom, piše Fenix-magazin.