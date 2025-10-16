Naši Portali
RASTE POPULARNOST AFD-A

Proglasili su ih ekstremističkom organizacijom a sada uvjerljivo vode u jednoj saveznoj pokrajini

Protest calling for a ban on the far-right Alternative for Germany party (AfD), in Berlin
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
1/2
Autor
Robert Jurišić
16.10.2025.
u 15:04

Sve stranke su odavno isključile mogućnost bilo kakve suradnje s AfD-om.

Parlamentarni izbori u Saskoj su za godinu dana, ali da su se održali u nedjelju, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila bi 40 posto glasova, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa). Od početka rujna AfD je napredovao za jedan postotni bod u saveznoj zemlji, koju je Služba za zaštitu ustava formalno klasificirala kao ekstremističku organizaciju. U istraživanju Instituta Insa, Kršćanski demokrati (CDU) popularnog premijera Reinera Hasselofa pali su za isti iznos, na 26 posto podrške.

Sljedeća je ljevica s 11 posto, odnosno Socijaldemokrati (SPD) i Savez Sarah Wagenknecht (BSW) sa po šest posto. Sve stranke su odavno isključile mogućnost bilo kakve suradnje s AfD-om. S rezultatom koji predviđa novo istraživanje, većinska koalicija ostalih stranaka je teoretski moguća. CDU, međutim, ne namjerava surađivati ​​ni s ljevicom, piše Fenix-magazin.
spd CDU AfD

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
15:14 16.10.2025.

Što dulje druge stranke odbijaju koaliciju s AfD-om, to on više jača. Uskoro će njihov "sanitarni kordon" pasti po cijeloj Njemačkoj kao kula od karata. A onda konačno dolazi malo zdravog razuma na vlast.

DI
Dingo
15:21 16.10.2025.

Afd je pobjednik svih izbora u Njemačkoj ali lijeve stranke koalicijom pokušavaju ostati na vlasti ipak radi se o kasti neradnika a vlast im godi kao i kod nas u ZG.

Avatar pendreck
pendreck
15:18 16.10.2025.

Afd su na žalost ruski igrači...

