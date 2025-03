Prof. Senjanović trebao je u Splitu pokrenuti Centar za teorijsku fiziku, a sada kaže: Izigran sam i razočaran!

U svibnju prošle godine objavili smo intervju s našim uglednim teorijskim fizičarem prof. dr. sc. Goranom Senjanovićem u kojem je najavljeno osnivanje chair pozicije kao i Centra za teorijsku fiziku vezano za tu novu poziciju na Sveučilištu u Splitu. Bila bi to prva takva pozicija na nekom hrvatskom sveučilištu, a trebala je nositi ime Nikole Tesle. Ta titula nosi osobitu težinu i važnost jer je uobičajeno da chair bude osoba koja je mnogo doprinijela znanosti, netko tko je odigrao važnu svjetsku ulogu u svom području. Međutim, od svega neće biti ništa, a zbog toga je prof. Senjanović, jedan od vodećih teorijskih fizičara u svijetu, iznimno razočaran.

– Iznimno sam razočaran. Smatrao sam da je riječ o gotovoj stvari, jer smo se tako dogovorili. Također sam smatrao da je Hrvatska pravna država upravo u tom smislu, da se poštuje dogovoreno, u najosnovnijem značenju, kao kad platite za kuću u koju se onda i uselite. Smatrao sam da je ovo upravo takva situacija, no izigran sam – rekao nam je nezadovoljni prof. Senjanović.

Nanešena velika šteta

Smatra da je velika prilika propuštena jer se osnivanjem Centra koji se povezivao i s lokacijom nekadašnjeg MedILS-a (Mediteranski institut za istraživanje života) mogla dobiti prilika da se dobiju neki od najboljih budućih znanstvenika u svijetu, a ovako je vjerojatno nanešena šteta obrazovanju u Hrvatskoj općenito, prije svega samom Sveučilištu u Splitu.

– Uprava Sveučilišta u Splitu ovime zadaje veliki udarac ustanovi koju vodi. Kao što znate, znanost i obrazovanje u samoj su srži društva, direktno oblikuju budućnost i perspektivu najvitalnije komponente – mladih ljudi. Prihvatimo li urušavanje znanosti i visokog obrazovanja, osuđeni smo na propadanje. Ovo su udarci u same temelje društva, s dalekosežnijim negativnim posljedicama od trenutačne korupcije, jer udaraju na obrazovanje i budućnost. Postoji elegantan i potreban izlaz za Sveučilište - da se jednostavno poštuje postignuti dogovor. Naša želja je zaista da se realizira chair i centar za dobrobit Sveučilišta i društva. Jer se zaista propušta prilika za iskorak. Još vjerujem u pozitivan ishod, jer je odbacivanje potpuno apsurdno i bespotrebno štetno. Odgovorni samo trebaju ispuniti dogovoreno i višestruko javno obećano – smatra prof. Damir Lelas sa Sveučilišta u Splitu.

Da je to bila dobra ideja, svjedoči i pismo prof. Sheldona Glashowa, najvećeg živućeg fizičara, utemeljitelja Standardne teorije elementarnih čestica, čija znanstvena važnost znatno nadilazi samu Nobelovu nagradu. Riječ je o povijesnoj osobi, koja je ušla u (znanstvene) knjige za vremena koja dolaze, a i on je sam u pismu izrazio volju da dođe u Split u slučaju osnivanja chaira i Centra za teorijsku fiziku. Glashow govori kako je u tom smislu pismenim putem kontaktirao rektorat Sveučilišta u Splitu, međutim – nije dobio odgovor. Time je, očito, bio vrlo iznenađen.

Kako doznajemo, i gradonačelnik Splita Ivica Puljak podržavao je projekt, a bio je spreman ustupiti na korištenje i stanove budućim članovima Centra za teorijsku fiziku. U podužem pismu koje smo dobili u povodu propale ideje o chairu i prvom centru takve visoke znanosti u nas, stoji kako je u razgovorima s vodstvom Sveučilišta dogovoreno i višekratno potvrđeno kako će prof. Senjanović biti prvi chair profesor u povijesti hrvatske znanosti, a riječ je o najprestižnijoj poziciji na Sveučilištu, zatim i da se uspostavi Centar za teorijsku fiziku te da se formira i izgradi međunarodna doktorska škola u području fizike elementarnih čestica.

Pozicija je trebala zaživjeti 1. prosinca 2024. godine. No usprkos precizno dogovorenim detaljima, sa Sveučilišta je 16. prosinca 2024. poslan prijedlog Odluke kojom bi se prof. dr. sc. Goran Senjanović imenovao savjetnikom rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragana Ljutića za koordinaciju uspostavljanja Centra za teorijsku fiziku Sveučilišta u Splitu u razdoblju do 30. rujna 2026. godine. Jednako tako, poslan je i prijedlog ugovora o djelu u kojem se za poslove navedenog savjetnika rektora trebaju dostavljati potpisana mjesečna izvješća o obavljenim aktivnostima. A to je u potpunoj suprotnosti s dogovorima koji traju već gotovo dvije godine.

Pisma podrške

Nisu bila dovoljna ni snažna pisma podrške prof. Senjanoviću i Centru za teorijsku fiziku poslana splitskom sveučilištu, koja su napisali i ugledni eksperimentalni fizičar profesor Sir Tejinder Virdee s Imperial Collegea u Londonu, nekadašnji čelnik CMS kolaboracije, dobitnik odlikovanja Royal Medal Kraljevskog društva u Londonu za 2024. godinu. Pismo je poslao i profesor emeritus Rabindra Mohapatra sa Sveučilišta Maryland te slavni fizičar Jogesh Pati, koji je dao pionirski doprinos ideji ujedinjenja relevantnih sila među elementarnim česticama.

– Već smo imali i dogovor da krenu prve stalne pozicije, svima se sve svidjelo, činilo mi se da postoji volja i energija da se uloži u takvu ideju, pa mi doista nije jasno što se dogodilo, zašto bi mi netko nudio nešto što na kraju nije namjeravao ispuniti – rekao nam je prof. Senjanović. Da bi Hrvatska osnivanjem chaira i Centra za teorijsku fiziku u Splitu imala ogromne koristi, nije dvojio ni prof. Glashow u svojem pismu.

– Srbija je članica CERN-a, a Hrvatska i Slovenija samo su pridružene članice. Slovenija je međutim na brzom putu do punopravnog članstva. Jasno je da Hrvatska mora nešto nadoknaditi. Splitski institut u Goranovoj režiji mogao bi odraditi upravo taj posao – piše Glashow i dodaje kako je potpuno uvjeren da Goran Senjanović ima vještinu, njuh i dobar ukus u fizici kako bi institut prerastao u regionalni centar fizike čestica, s mnogim kulturnim i prosvjetnim razgranavanjem za Hrvatsku.

