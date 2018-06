Promjena vremena

Produženi vikend počeo kišom. Nakon nevera i bure stiže sunce. No hoće li biti za kupanje?

Temperatura zraka na kopnu između 16 i 21, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji do 23, no danju u osjetnom padu. U Dalmaciji temperatura uglavnom od 22 do 28 °C.