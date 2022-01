'Prodajemo farmu na Papuku i odlazimo još dalje od civilizacije'

Nikola Borić bio je jedan najboljih svjetskih atletskih i kondicijskih trenera, a onda je prije sedam godina ostavio unosan posao i povukao se u prirodu. Započeo je novi život u šumi na Papuku, desetak kilometara od Orahovice. On i djevojka mu Zorana Vujatović s vremenom su počeli proizvoditi ekonamirnice i dostavljati ih na adrese više od 200 klijenata, pa tako i u vrhunske restorane. Otvorili su obrt Shumska farma, a organiziran je i klaster Made in Papuk, s lokalnim OPG-ovcima. Baš kao i tada, Borić je sada ponovno iznenadio – prodaje svoju Shumsku farmu i seli se, kako najavljuje, "još dalje od civilizacije". No uzgojem zdrave hrane nastavit će se baviti na novoj lokaciji koju zasad ne otkriva.