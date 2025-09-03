Procurio privatni razgovor Putina i Xija na vojnoj paradi, uhvatila ih nadzorna kamera

Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping snimljeni su kako privatno razgovaraju o tome da bi ljudi mogli živjeti barem 150 godina, i to na marginama velike kineske parade pobjede u Pekingu. Prema zvuku zabilježenom na CCTV-u, dvojica čelnika razgovarala su o mogućnosti besmrtnosti putem transplantacije organa i naprednih medicinskih postupaka. "Nekad su ljudi rijetko doživljavali 70 godina, ali danas si sa 70 još uvijek dijete", rekao je Xi Putinu prema prijevodu na ruski jezik, piše Politico. "Razvojem biotehnologije ljudski organi mogu se kontinuirano transplantirati i ljudi mogu postajati sve mlađi i mlađi, pa čak i postići besmrtnost", odgovorio je Putin, prema prijevodu na mandarinski.

"Predviđanja kažu da u ovom stoljeću postoji i mogućnost da ljudi dožive 150 godina", dodao je Xi. Xi je u srijedu u Pekingu ugostio 26 svjetskih čelnika, uključujući Putina i sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Una, na velikoj vojnoj paradi koja je obilježila 80 godina od japanske predaje u Drugom svjetskom ratu i kineske pobjede nad okupacijskim snagama. Događaj je označio prvi put da su se trojica vladara, Xi, Putin i Kim, pojavili zajedno u javnosti.

Kina ima dugu povijest uzimanja organa od pogubljenih zatvorenika, što je službeno zabranjeno 2015. godine. Međutim, to nije zaustavilo praksu, već se vlasti okreću prema ciljanju manjina za organe, uključujući Ujgure koji su suočeni s represijom u zapadnom dijelu zemlje. Putin i Xi imaju po 72 godine. Prošle je godine The Times of London izvijestio da su dužnosnici Kremlja naložili znanstvenicima da ubrzaju istraživanja starenja, s fokusom na staničnu degeneraciju, kognitivni pad i jačanje imunološkog sustava.