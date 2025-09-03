Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
LIDERI RUSIJE I KINE

Procurio privatni razgovor Putina i Xija na vojnoj paradi, uhvatila ih nadzorna kamera

Reuters
Autor
Lorena Posavec
03.09.2025.
u 18:47

Xi je u srijedu u Pekingu ugostio 26 svjetskih čelnika, uključujući Putina i sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Una, na velikoj vojnoj paradi

Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping snimljeni su kako privatno razgovaraju o tome da bi ljudi mogli živjeti barem 150 godina, i to na marginama velike kineske parade pobjede u Pekingu. Prema zvuku zabilježenom na CCTV-u, dvojica čelnika razgovarala su o mogućnosti besmrtnosti putem transplantacije organa i naprednih medicinskih postupaka. "Nekad su ljudi rijetko doživljavali 70 godina, ali danas si sa 70 još uvijek dijete", rekao je Xi Putinu prema prijevodu na ruski jezik, piše Politico. "Razvojem biotehnologije ljudski organi mogu se kontinuirano transplantirati i ljudi mogu postajati sve mlađi i mlađi, pa čak i postići besmrtnost", odgovorio je Putin, prema prijevodu na mandarinski.

"Predviđanja kažu da u ovom stoljeću postoji i mogućnost da ljudi dožive 150 godina", dodao je Xi. Xi je u srijedu u Pekingu ugostio 26 svjetskih čelnika, uključujući Putina i sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Una, na velikoj vojnoj paradi koja je obilježila 80 godina od japanske predaje u Drugom svjetskom ratu i kineske pobjede nad okupacijskim snagama. Događaj je označio prvi put da su se trojica vladara, Xi, Putin i Kim, pojavili zajedno u javnosti.

Kina ima dugu povijest uzimanja organa od pogubljenih zatvorenika, što je službeno zabranjeno 2015. godine. Međutim, to nije zaustavilo praksu, već se vlasti okreću prema ciljanju manjina za organe, uključujući Ujgure koji su suočeni s represijom u zapadnom dijelu zemlje. Putin i Xi imaju po 72 godine. Prošle je godine The Times of London izvijestio da su dužnosnici Kremlja naložili znanstvenicima da ubrzaju istraživanja starenja, s fokusom na staničnu degeneraciju, kognitivni pad i jačanje imunološkog sustava.

FOTO Pogledajte vojnu moć Kine na najvećoj paradi u povijesti: Pokazali i novo oružje
1/70
Ključne riječi
Xi Jinping Vladimir Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još