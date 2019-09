Procurila neugodna fotografija Justina Trudeaua, optužuju ga za rasizam

Kanadski premijer Justin Trudeau našao se u najvećem skandalu svog mandata. Magazin Time objavio je fotografiju premijera iz 2001. lica obojenog u crno što je u Sjedinjenim Državama i Kanadi vrlo problematično te se smatra rasizmom. Postoji i termin u engleskom jeziku, 'blackface', koji označava bijelce koji šminkaju svoje lice u crno, najčešće zbog šale. No, posljednjih je godina taj postupak doživio brojne kritike jer vrijeđa manjinske zajednice, a najviše Afroamerikance.

Fotografija liberalnog kanadskog premijera isplivala je upravo u vrijeme predizborne kampanje za parlamentarne izbore koji se održavaju 21. listopada. U trenutku snimanja fotografije Trudeau je bio 29-godišnji učitelj, a na fotografiji je "glumio" Aladina. Konzervativac Andrew Scheer pozvao je premijera da odstupi zbog fotografije.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

- To šminkanje djelo je otvorenog podsmijeha i rasizma. Ono što su Kanađani vidjeli večeras netko je s potpunim nedostatkom prosuđivanja i integriteta i netko tko nije spreman upravljati ovom zemljom - rekao je Scheer.

Da je svjestan koliko bi mu ova fotografija mogla naštetiti u kampanji, zna i sam Trudeau pa se odmah ispričao.

- To je nešto što nisam trebao napraviti prije mnogo godina. To je nešto za što nisam mislio da je rasizam u to vrijeme, ali sad shvaćam da je to bio rasistički postupak i vrlo mi je žao - rekao je Trudeau koji je svjestan da se u posljednjih 18 godina odnos Sjeverne Amerike prema 'blackfaceu' itekako promijenio, u skladu sa sve većom osjetljivošću društva prema pitanja boje kože i manjinskih zajednica, te se sad taj potez drži izrazitim rasizmom.

Oporbeni Jagmeet Singh, lider ljevičarske Nove demokratske stranke, koji je sikh, kritizirao je premijera, koji inače računa na podršku brojnih kanadskih manjina, te je rekao da je njegov potez bio "uvredljiv".

- Ponašanje premijera pokazuje da on možda nije ista osoba u javnosti kao i privatno - smatra Singh koji zasigurno želi Trudeauu preuzeti dio glasova na predstojećim izborima.

Na pitanje je li obojio lice u crno i u nekoj drugoj prilici, priznao je da je to napravio srednjoj školi tijekom nastupa na talent showu, a i ta je fotografija isplivala na Twitteru.

Postupak 'blackfacea' već je dosad znao izazvati velike kontroverze. Guverner američke savezne države Virginije Ralph Northam slikao se s crnom šminkom prije 35 godina, a fotografija je isplivala ove godine. Najprije se ispričao, a zatim je porekao da je baš on na fotografiji, no odbio je odstupiti.

I slučaj poznate američke voditeljice Megyn Kelly dokazuje koliko je ovaj postupak kontroverzan u Sjevernoj Americi. Ona je u svojoj emisiji na televiziji NBC prije godinu dana branila upotrebu "blackfacea" na proslavama Noći vještica, na dan kada se Amerikanci tradicionalno kostimiraju. Kasnije se ispričala, no doživjela je toliko kritika da je njezina emisija ukinuta, a karijera jedne od najpoznatijih voditeljica uopće u SAD-u, koja je vrlo otvoreno kritizirala predsjednika Donalda Trumpa, i to kada je radila na njemu inače bliskoj televiziji Fox, doživjela je ozbiljan udarac.