Procijepljenost stanovništva: Kako stoji Hrvatska u odnosu na susjede i svijet

Dosad je u Hrvatskoj cijepljeno 707.057 osoba s jednom ili dvije doze cjepiva i ukupno je utrošeno 907.575 doza svih odobrenih cjepiva, priopćeno je jučer iz nacionalnog stožera.

Zaprimljeno je ukupno 17 prijava za sumnju na najteže nuspojave koje su vremenski povezane s razdobljem cijepljenja, od kojih je do sada za 6 slučajeva zaključeno da ne postoji uzročno-posljedična veza, dok se 11 slučajeva još istražuje. Čak i kada bi se potvrdila povezanost teških nuspojava s cijepljenjem za svih 11 slučajeva koji se još istražuju, što tek treba utvrditi, to bi u najgorem slučaju dalo omjer od jedne teške nuspojave na 80.000 utrošenih doza.

Kad je riječ o podacima iz našeg susjedstva, prema internetskoj stranici Our World in Data, u Sloveniji je do 1. svibnja barem jednu dozu cjepiva primilo 20,5 posto stanovništva, a u Srbiji 29,8 posto. U BiH je do 26. travnja jedva dva posto stanovnika dobilo barem jednu dozu dok ista stranica navodi kako je do 30. travnja u Hrvatskoj cijepljeno 17,1 posto ljudi. Tu se podaci ne podudaraju jer je HZJZ objavio kako je do tog datuma u Hrvatskoj 20.9% odraslog stanovništva primilo najmanje jednu dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Što bi trebalo piti i jesti prije i nakon cijepljenja, a što ne bi?

Najbolji su rezultati u Mađarskoj gdje je do 30. travnja cjepivo primilo čak 41,6 posto građana.

U Njemačkoj je do 29. travnja barem jednu dozu cjepiva primilo 26,7 posto stanovnika dok je u Austriji do 1. svibnja cijepljen sličan postotak populacije - 25,8 posto.

A što ti postotci znače u konkretnim brojkama, Our World in Data navodi sljedeće... Do 29. travnja u Njemačkoj je cijepljeno 22,4 milijuna ljudi, u Mađarskoj 4,2 milijuna, u Austriji 2,29 milijuna, u Srbiji 2,02, a u Sloveniji 425 tisuća stanovnika. Za BiH se navodi kako je do 26. travnja ciijepljeno 63 tisuće ljudi.

Dodajmo kako je prema podacima spomenute stranice u svijetu cijepivo primilo ukupno 600,2 milijuna ljudi.

Kad je riječ o najmnogoljudnijim zemljama za koje su dostupni podaci do 1. svibnja (za Kinu primjerice nisu), najviše je cijepljenih u SAD-u (146 milijuna) pa u Indiji (126 milijuna), Ujedinjenom kraljevstvu (oko 34 milijuna), Brazilu (oko 29 milijuna), Njemačkoj (22 milijuna), Francuskoj (15 milijuna), Italiji (14 milijuna) Meksiku (12 milijuna) i Rusiji (12 milijuna).

Kad je riječ o procijepljenosti stanovništva navedenih zemalja, Ujedninjeno kraljevstvo je na prvom mjestu sa 50,6 posto, a slijede SAD (43 posto), Mađarska (41,6), Njemačka (26,7), Španjolska (25), Italija (23,7), Francuska (23), Brazil (13,5), Meksiko (9,7), Rusija (8,5 posto).