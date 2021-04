Đikić o samo jednoj dozi cjepiva za preboljele: Mnogi pogrešno misle da su tako zaštićeni

Đikić: Još nema dovoljno studija za takve odluke

Naš znanstvenik Đikić osvrnuo se i na izjave o primjeni samo jedne doze cjepiva za one koji su već preboljeli COVID-19. – Imamo veliki broj ljudi koji misle da su zaštićeni, a zapravo nemaju dovoljan titar ni adekvatan stanični imunosni odgovor. Takvim izjavama možemo dovesti u pitanje program cijepljenja i povjerenje u cjepiva. Neodgovorno je davati takve izjave za širu javnost bez konkretnih znanstvenih podataka i pravog plana i strategije. Ne postoje do sada ozbiljne studije koje bi preporučivale takve odluke. To ne pridonosi realnom i stabilnom kolektivnom imunitetu te sigurnosti i dugotrajnoj zaštiti građana. Upravo zbog toga ne trebamo se čuditi ako u budućnosti sve više cijepljenih osoba ponovno dobije COVID-19 – rekao je prof. Đikić.