Pročelnica se deklarirala kao Romkinja kako bi se mogla kandirati na izborima?

Među pripadnicima romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji koji na lokalnim izborima 18. svibnja prvi put imaju pravo na zamjenika župana s obzirom na broj stanovnika, proširio se glas da će jedna od kandidatkinja biti pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije Maja Odrčić Mikulić, koja je, kako tvrde, radi toga navodno promijenila nacionalnost iz hrvatskog u romsko.

- Bili smo jako iznenađeni i šokirani kad smo to čuli. Ona je od nas tražila podršku koju joj nismo dali. Mi imamo svog kvalitetnog kandidata, a to je Elvis Kralj - kazao je za Večernji list predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije Matjaš Oršuš.

Portal medjimurski.hr prenio je izjavu pročelnice Odrčić Mikulić koja je rekla da je njezino pravo promijeniti nacionalnost i tako ispuniti preduvjet za kandidaturu za zamjenicu župana iz redova romske nacionalne manjine. - O njihovim problemima znam puno i mogu pomoći. Ja nisam političarka i ne zanima me politička fotelja - rekla je Odrčić Mikulić za portal i dodala kako nije javno potvrdila da ću se kandidirati. Ima, rekla je, vremena do 29. travnja, do kada se predaju potpisi. Ona ih mora skupiti 250. Za portal emedjimurje pak je rekla da je upisana u registar birača kao Romkinja.

- Ušla sam u cijelu tu priču jer sam ponosna na sve one Rome koje sam do sada upoznala kroz rad i smatram ih prijateljima jer smo zajedno napravili mnogo lijepih stvari. Još sam ponosnija što su se sami, bez ičije pomoći, izvukli iz romskih naselja i postali dio našeg međimurskog društva. Romi ne žive samo u romskim naseljima – rekla je za portal emedjimurje.hr i naglasila kako iza nje stoje ljudi koji su napustili romska naselja i koji su bili sretni što se izjasnila kao Romkinja.

- Ako po zakonu ima pravo na to da se deklarira kao Romkinja, u redu. Na izborima ćemo vidjeti tko će pobijediti. Čekamo još da župan Matija Posavec kaže nešto o tome jer je to njegova pročelnica. Zanima nas stoji li on iza nje - kaže za Večernji list M. Oršuš.