Probijen rok, ali pregovori o Brexitu traju sve dok ima šanse za dogovor

Kad su posljednji put razgovarali uživo, za večerom u srijedu u sjedištu Europske komisije u Bruxellesu, predsjednica Komisije Ursula von der Leyen i britanski premijer Boris Johnson odredili su kraj vikenda kao krajnji rok do kojeg bi se pregovori o budućim odnosima nakon Brexita trebali odblokirati ili će, u suprotnom, biti jasno da se ide na tzv. “no-deal”, scenarij bez uređenih odnosa od 1. siječnja. Pregovori su intenzivno trajali tijekom cijelog vikenda, što na razini glavnih pregovarača, što na najvišoj političkoj razini u telefonskom razgovoru Johnsona i Von der Leyen, no do zaključenja ovog izdanja vidljivih pomaka nije bilo. Čini se da je još jedan krajnji rok probijen i pomaknut, jer pregovaranje se nastavlja.

Scenarij bez dogovora

– Telefonski razgovor koji smo imali bio je koristan. Razgovarali smo o velikim neriješenim temama. Naši su pregovarački timovi danonoćno radili posljednjih dana. I unatoč iscrpljenosti nakon gotovo godinu dana pregovora, unatoč činjenici da su krajnji rokovi puno puta probijeni, smatramo da je odgovorno da u ovom trenutku učinimo dodatne napore. U skladu s time ovlastili smo naše pregovarače da nastave razgovore i da vide može li se dogovor postići u ovoj kasnoj fazi – pročitala je jučer oko 12.45 sati predsjednica Komisije Ursula von der Leyen zajedničku izjavu koju je dogovorila s Johnsonom. Scenarij bez dogovora podrazumijeva kaos u kojem bi se događalo čak i to da, kako je tijekom vikenda najavljeno u britanskim medijima, patrolni brodovi britanske mornarice blokiraju ribarske brodove iz Francuske u pokušajima da love ribu u područjima u kojima su lovili desetljećima, ako ne i stoljećima. Jer ta će područja biti isključivi pojas države izvan Europske unije koja nema nikakve uređene odnose s njom. Johnson je u posljednjih tjedana dana pokušao zaobići Bruxelles i razgovarati direktno s glavnim gradovima najvažnijih država članica, no to mu nije uspjelo.

Video: Plenković predstavio izvješće o sastancima Europske komisije

Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron odbili su razgovarati s Johnsonom o detaljima pregovora jer su smatrali da pristanak na razgovore britanskog premijera s više različitih sugovornika slabi jedinstvo Europske unije. Smatrali su da Unija treba nastaviti “govoriti jednim glasom”. Macron i Merkel odlučili su da se jednostavno neće javiti ako ih Johnson pokuša dobiti telefonom, a nizozemski premijer Mark Rutte izjavio je da ne vidi zašto bi Johnsona primio u Haagu kad svi problemi koje britanski premijer ima u pregovorima s EU moraju biti riješeni u Bruxellesu, s glavnim pregovaračem Michelom Barnierom. Takva reakcija ostavila je Britance nezadovoljnima. Boris Johnson i drugi zagovornici tvrdog Brexita oduvijek su računali na to da će, u posljednjem trenutku, kad zagusti, moći zaobići Barniera i Europsku komisiju te pregovarati na najvišoj političkoj razini s Berlinom i Parizom, odakle će njemačka kancelarka i francuski predsjednik, čelni ljudi dviju najmoćnijih država članica, spustiti neki njihov dogovor na niže razine te da će to biti rješenje za blokadu u pregovorima. To se, međutim, ne događa. Europska unija još se jednom pokazuje kao vrlo težak pregovarač za suprotnu stranu, tim teži što je jedinstveniji.

Skupa torbica

EU ne želi pristati na dogovor koji narušava integritet jedinstvenog tržišta tako što Britancima daje pristup tom tržištu bez jasne obveze, i mehanizma praćenja te obveze, da britanski zakoni koji reguliraju tržišno natjecanje prate europske propise i u budućnosti. Riječ je o zakonima koji se tiču državnih potpora, radničkih prava, zaštite okoliša… – sve dosta bitnih područja. Britanci na to ne pristaju jer osjećaju da bi, kako je rekao premijer Johnson, “ostali zaključani u regulatornoj orbiti Europske unije”. Odnosno, da bi prepustili dobar dio kontrole nad svojim zakonodavstvom. – Rečeno mi je da bi to bila situacija kao s blizancima, mi bismo bili jedan blizanac, Europska unija drugi. I ako se EU odluči ošišati i imati novu frizuru, onda se i Ujedinjeno Kraljevstvo mora ošišati ili će biti kažnjeno. Ili, ako EU odluči kupiti novu skupu torbicu, onda i UK mora kupiti skupu torbicu ili se mora suočiti s carinama – opisao je u svom tipičnom pripovjedačkom stilu premijer Boris Johnson. Njegov je stav da ni on, ali ni bilo koji drugi britanski premijer ne može pristati na takvo što.