Prisvojeno i prodavali! Marić iseljava sve bespravne

Od pretvorbe i privatizacije prošla su dva desetljeća, a neke privatizirane tvrtke sve to vrijeme bez ikakve naknade koriste nekretnine koje im nisu unesene u temeljni kapital, što znači da su po zakonu vlasništvo Republike Hrvatske. Sve te nekretnine država sada namjerava prodati, a procjenjuje se da bi njihova ukupna vrijednost mogla biti najmanje milijardu kuna.

Prodaju ovih nekretnina na sjednici Vlade u srijedu je najavio ministar državne imovine Goran Marić, a u njegovu ministarstvu objašnjavaju da je uglavnom riječ o hotelima i tvorničkim halama. Kada su tvrtke kojima su te nekretnine pripadale išle u privatizaciju, gledalo se da im se umanji cijena pa se nekretnine nije unosilo u temeljni kapital. Novi vlasnici pritom su, očito, računali da će nekretnine, koje su time formalno pripale državi, neometano moći koristiti kao da su njihove, što im je do sada i uspijevalo.

Nezakonito se upisivali

U Ministarstvu državne imovine kažu kako je nemali broj tvrtki čak uspio upisati vlasništvo nad takvim nekretninama, a neke od njih već su i prodane. Kako je riječ o nezakonitoj prodaji, Ministarstvo je u suradnji s DORH-om krenulo u akciju kako bi ispravilo takve nezakonite upise i kako bi se država naplatila od protuzakonitih prodavatelja.

Sukladno novom Zakonu o upravljanju državnom imovinom, trgovačkim društvima koja koriste nekretnine neupisane u temeljni kapital, ponudit će se da ih otkupe po procijenjenoj vrijednosti, a one koje se na to odluče, za imovinu koju su koristile bez naknade morat će platiti zaostatke naknade za korištenje za posljednjih pet godina. U Ministarstvu kažu kako je reakcija tvrtki na ovakve ponude različita.

Primjerice, Arena Hospitality Group, nekadašnji Arenaturist, koristi hotel Riviera u Puli, iako im u privatizaciji nije upisan u temeljni kapital. Ministarstvo im je stoga ponudilo da hotel otkupe po cijeni od 36,3 milijuna kuna, što je njegova procijenjena vrijednost, uz što bi morali platiti i godišnju naknadu za korištenje kroz proteklih pet godina u ukupnom iznosu od 10,9 milijuna kuna plus zatezna kamata. No u grupaciji su procijenili kako je riječ o previsokoj cijeni, a iako su nekretninom raspolagali sve ove godine, ključna zamjerka im je, kažu u Ministarstvu, to što je hotel u derutnom stanju. Slučaj su zato proslijedili DORH-u, koji je protiv Arena Hospitality Groupa pokrenuo tužbu kako bi država došla u posjed hotela. Kada se postupak završi, i ova i sve slične nekretnine ići će na prodaju po tržišnim pravilima, najavljuju iz Ministarstva državne imovine.

No ove nekretnine nisu jedina državna imovina oko koje se ovo Ministarstvo angažiralo. Uzurpirani su, kažu, i brojni stanovi i poslovni prostori od kojih je država do sada imala vrlo malo ili nimalo koristi. Od kraja prošle godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o zakupu, sklopljeno je 80 novih ugovora o zakupu poslovnih prostora, koji bi državi godišnje trebali donijeti šest milijuna kuna. Poslovni prostori se, napominju u Ministarstvu, oglašavaju kontinuirano, a samo na natječaj za zakup 18 poslovnih prostora koji su do sada zjapili prazni jučer im je pristiglo 139 ponuda. To je tek mali dio svih državnih poslovnih prostora, od koji su mnogi nezakonito dani u podnajam. U centru Zagreba tako jedan zakupac državi plaća 6000 kuna najamnine, a od poduzetnika koji tamo posluje uzima 8000 eura. Tim Ministarstva na terenu provjerava takve situacije, sve slične ugovore raskida, a najam nudi direktno krajnjem korisniku, ali po tržišnim cijenama.

Bespravno u atraktivnim stanovima

Uz to, Ministarstvo je krenulo i u oslobađanje uzurpiranih stanova kojih je u strogim centrima velikih gradova mnogo. Dovoljno je reći da su u strogom centru Zagreba, u Bogovićevoj 2a, ovoga tjedna pronašli fizičku osobu koja je bespravno i besplatno živjela u stanu od 170 četvornih metara. Ugovor o najmu nekad davno dobila je Udruga lađara Neretve koja je prestala postojati. Nakon nekoliko pokušaja da uđu u stan, službenici Ministarstva u utorak su odlučili provaliti, u nazočnosti policije i svjedoka. Tamo su zatekli nezakonitog stanara, koji im je stan na kraju mirno predao.

U obližnjoj Masarykovoj 10 ispražnjena su dva takva stana, oba po otprilike 160 kvadrata. Jedan od njih pripadao je ženi koja je umrla bez potomaka, no umjesto grada ili države, na njezin se stan netko upisao na temelju krivotvorenih isprava pa je o svemu obaviještena policija. Do jučer su deložirani još i stanovi u Gajevoj ulici, površine 120 i 76 četvornih metara. Koliko će oslobađanje i aktiviranje uzurpirane imovine biti uspješno, ovisit će, naravno, o političkoj volji, no zasad se čini da osnivanje Ministarstva imovine i nije bilo tako loša ideja.

