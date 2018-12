Ministar Marić o najmu 15 odmarališta i imovini Sanadera i Vidoševića

Ministar državne imovine Goran Marić u ponedjeljak je, vezano za završetak natječaja za najam 15 odmarališta, izvijestio kako taj natječaj pokazao svu razinu zainteresiranosti - čak 361 ponuda za 15 nekretnina, za koje u iduće tri godine država očekuje investiciju od 300 do 400 milijuna kuna te sigurno tisuću radnih mjesta.

"Tu će biti sigurno investicija od 300 - 400 milijuna kuna u iduće tri godine, tu je sigurno tisuću radnih mjesta, tu su novi kapaciteti, tu su novi prihodi za državni proračun, za jedinice lokalne samouprave", izjavio je ministar Marić gostujući u Dnevniku Nove TV.

Upitan koja su jamstva da će investitor u tom prostoru, koji uzima u najam na praktički 30 godina, u tri godine tamo napraviti hotel s četiri zvjezdice, odgovorio je kako su jamstvo uvjeti natječaja ili sadržaj ugovora koji će proizići iz natječaja.

Ne pridržava li se investitor ugovora u tri godine, plaća četiri milijuna kuna kazne i ugovor se raskida

"To znači da ako u roku od godinu dana ne ishodi građevinsku dozvolu onda će platiti milijun kuna kazne, a ako u roku od tri godine ne privede svrhi, tri milijuna kuna kazne, odnosno ukupno četiri milijuna i raskid ugovora", istaknuo je Marić.

Vezano za hotele "Hrvatska" i "Maestral" te Češku vilu na Visu, koji se godinama već pokušavaju prodati, izvijestio je da je za Češku vilu završen natječaj, dobivena je jednu ponuda na 32 milijuna kuna i slijedi prijedlog Vlade da se ona prihvati.

Za hotel "Hrvatska" već je na Vladi prijedlog da se prihvati najpovoljnija ponuda od 46 milijuna kuna, za hotel "Maestral" je Upravo vijeće donijelo odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude od 156 milijuna kuna.

Investicija veća od milijardu kuna za tri hotela

"To je investicija veća od milijardu kuna samo za ta tri hotela, plus ako tome dodamo Dječje selo i Krvavice, onda je to dodatnih milijardu i 800 milijuna kuna ulaganja u iduće tri godine", poručio je.

Pošto je prije nekoliko tjedana Vlada donijela uredbu o raspolaganju privremeno oduzetom imovinom, među kojima su i umjetnine iz velikih sudskih procesa poput onih protiv Ive Sanadera i Nadana Vidoševića, a koje je država uzela i čuva ih, Marić je bio upitan koliko tih umjetnina ima.

"Ministarstvo državne imovine ima privremeno oduzetu imovinu i trajno oduzetu imovinu. Privremeno ima oko 670 nekretnina, negdje 15 vozila i 158 milijuna kuna u novcu, a od umjetničkih djela više od tisuću u četiri kaznena predmeta", rekao je ministar.

Upitan postoji li mogućnost da država to, postoji li potreba, to proda, napomenuo je kako po novoj uredbi po prvi put postoji mogućnost raspolaganja tom imovinom, ako dolazi do njenog naglog propadanja te ako su troškovi čuvanja veći od 20 posto vrijednosti. "Sada troškovi čuvanja nisu toliko visoki, mi to u četiri muzeja čuvamo, godišnje se plaća 150 tisuća kuna", kazao je.

Na pitanje zašto to ne plaćaju okrivljeni, Marić je odgovorio: "Pa oni imaju mogućnost, ako mi raspolažemo, da oni plaćaju i da nadoknade razliku u cijeni ako dođe do smanjenja vrijednosti cijene. Ali, sada zakon predviđa da ako republika Hrvatska oduzima, onda Republika Hrvatska snosi i troškove čuvanja".

U državni proračun od 158 milijuna kuna sjelo samo 30 milijuna: Radi se o teškom defektu sustava!

Marić tvrdi da tržišna vrijednost tih umjetnina iznosi oko 20 milijuna kuna, do sada je trajno oduzete imovine u novcu bilo 158 milijuna kuna, a u državni proračun sjelo je tek 30 milijuna kuna.

Upitan u čemu je problem, odgovorio je: "Očito je da se radi o teškom defektu sustava".

