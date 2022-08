Pripadnik iranske Revolucionarne garde planirao ubiti Johna Boltona? SAD objavio detalje plana

SAD je u srijedu optužio pripadnika iranske elitne Revolucionarne garde da je planirao ubiti Johna Boltona, savjetnika za nacionalnu sigurnost bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je Šahram Pursafi, zvan i Mehdi Rezaji (45), iz Teherana, vjerojatno želio ubiti Boltona iz odmazde za ubojstvo Kasima Sulejmanija, zapovjednika Revolucionarne garde koji je poginuo u američkom napadu dronom u siječnju 2020. godine.

Po kaznenoj prijavi, Pursafi je zatražio od američkog rezidenta koji je identificiran samo kao "osoba A" da fotografira Boltona, pod izgovorom da su fotografije potrebne za knjigu koja je u pripremi.

Američki rezident upoznao je Pursafija s tajnim vladinim doušnikom koji je mogao fotografirati za određenu cijenu.

Idući mjesec, Pursafi je po istražiteljima kontaktirao doušnika na aplikaciji za slanje kriptiranih poruka i ponudio mu 250.000 dolara da angažira nekog da "eliminira" Boltona, a taj je iznos kasnije povećan na 300.000 dolara.

Bolton je u srijedu na Twitteu zahvalio ministarstvu pravosuđa na djelovanju.

"Premda se sada javno ne može reći puno, jedno je neosporno. Iranski vladari su lažljivci, teroristi i neprijatelji Sjedinjenih Država", poručio je.

I wish to thank the Justice Dept for initiating the criminal proceeding unsealed today; the FBI for its diligence in discovering and tracking the Iranian regime’s criminal threat to American citizens; and the Secret Service for providing protection against Tehran’s efforts. pic.twitter.com/QDjkX6gUWM